Politica de coeziune a UE: România primește peste 52 de milioane de euro pentru a achiziționa 37 de trenuri electrice

Ambasadorul Regatului Unit la București, Andrew Noble, și-a exprimat ”consternarea față de groaznicele explozii care au avut loc la Crevedia”.

”Gândurile și rugăciunile noastre se îndreaptă către familiile celor care, din păcate, și-au pierdut viața și către cei care au fost răniți”, a menționat diplomatul într-un mesaj publicat pe Twitter.

HMA @AndrewNoble: “I would like to express my shock at the awful explosions which took place at Crevedia. Our thoughts and prayers are with the families of those who sadly lost their lives and with those who were injured. (1/2)

