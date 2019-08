Politico Europe: Sprijinul pentru Cioloș, Georgieva sau Kövesi, parte a strategiei lui Emmanuel Macron de a dobândi influență în Europa de Est

România este deschisă pentru o cooperare strânsă cu noua Comisie Europeană, i-a transmis premierul Viorica Dăncilă președintei alese a executivului european, Ursula von der Leyen, cu care a avut marți o întrevedere la Bruxelles și pe a cărei agendă s-au aflat ”aspecte legate de viitorul comisar european din partea României”.

”O mare plăcere să o întâlnesc pe Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene. Am subliniat că România este deschisă unei cooperări strânsă cu noua Comisie Europeană pentru prioritățile noastre comune”, a scris Dăncilă, pe Twitter, după prima întâlnire între un înalt oficial român și noua șefă a executivului european.

A great pleasure to meet @vonderleyen, the President-elect of the @EU_Commission. I stressed that #Romania is opened to a close cooperation with the new EU Commission on our common priorities. pic.twitter.com/V4GJI0EQZp

