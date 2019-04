Politico Europe: Viorica Dăncilă, alături de Matteo Salvini, Guy Verhofstadt sau Martin Schulz în top 40 de eurodeputați care ”au contat în perioada 2014-2019”

Președintele american Donald Trump a deplâns miercuri faptul că Uniunea Europeană este ”atât de dură” cu Marea Britanie, după ce liderii europeni au decis prelungirea Articolului 50 cu încă șase luni, resetând data Brexit-ului la 31 octombrie, anunță France Presse, citat de Agerpres.

La finalul unui summit tensionat, care s-a prelungit până în miez de noapte, Regatul Unit a obținut o ”prelungire flexibilă” a Brexit-lui până la 31 octombrie, cu posibilitatea de a părăsi Uniunea Europeană, dacă acordul de retragere va fi ratificat de Camera Comunelor până la acel termen.

”Păcat că Uniunea Europeană este atât de dură faţă de Regatul Unit şi faţă de Brexit”, şi-a exprimat opinia preşedintele american într-o postare pe Twitter.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2019