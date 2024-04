Politico: Statele Unite iau în considerare trimiterea unor consilieri militari la Ambasada de la Kiev

Președintele Volodimir Zelenski a salutat ajutorul american de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, adoptat sâmbătă de Camera Reprezentanţilor din SUA, precizând că această asistență americană „va împiedica răspândirea războiului și va salva mii şi mii de vieţi”.

„Sunt recunoscător Camerei Reprezentanților din SUA pentru decizia care menține istoria pe drumul cel bun. Democrația și libertatea vor avea întotdeauna o semnificație globală și nu vor eșua niciodată atâta timp cât America ajută la protejarea lor. Proiectul de lege privind ajutorul vital adoptat astăzi de Camera Reprezentanţilor va împiedica răspândirea războiului, va salva mii şi mii de vieţi şi va ajuta cele două naţiuni să devină mai puternice. Mulțumesc, America!”, a scris Volodimir Zelenski pe Twitter.

I am grateful to the United States House of Representatives, both parties, and personally Speaker Mike Johnson for the decision that keeps history on the right track.

Democracy and freedom will always have global significance and will never fail as long as America helps to…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2024