Polonia a decis că unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constituția țării. Comisia Europeană va utiliza „toate instrumentele” pentru a proteja integritatea dreptului european

Tribunalul Constituţional din Polonia a decis joi că unele articole din tratatele UE sunt incompatibile cu Constituţia ţării, punând în discuţie un principiu-cheie al integrării europene, potrivit Agerpres.

Guvernul partidului naţionalist Lege şi Justiţie (PiS) este implicat într-o serie de dispute cu UE pe teme care variază de la tribunale şi libertatea presei la drepturile LGBT. Cazul analizat de tribunal se referă la modificările pe care PiS le-a adus sistemului judiciar al ţării.

„Organele europene acţionează dincolo de competenţele lor”, a declarat Julia Przylebska, preşedinta Tribunalului Constituţional polonez. Mai mult, ea a denunţat „ingerința Curţii de Justiţie a UE în sistemul judiciar polonez” şi a enumerat o serie de articole din tratatele UE care, conform judecătorilor polonezi, sunt în contradicţie cu legea fundamentală a Poloniei.

Hotărârea Tribunalului Constituțional polonez ridică probleme „serioase în ceea ce privește primatul dreptului UE și autoritatea Curții de Justiție a Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

De asemenea, Comisia Europeană este „preocupată„ de decizia celei mai înalte jurisdicţii poloneze și declară că va analiza în detaliu hotărârea Tribunalului Constituțional polonez. Comisia transmite că nu va ezita „să utilizeze toate instrumentele” aflate la dispoziția sa pentru a proteja integritatea dreptului european.

Potrivit comunicatului citat, Uniunea Europeană este o comunitate de valori și de drept care trebuie susținute în toate statele membre. Drepturile europenilor în temeiul tratatelor trebuie protejate indiferent de unde locuiesc în Uniunea Europeană.

Comisia Europeană are ca misiune apărarea funcționării corecte a ordinii juridice a Uniunii și „va continua să asigure acest lucru”.

Reacții au venit și din partea președintelui Parlamentului European, David Sassoli, care a transmis că verdictul Poloniei „nu poate rămâne fără consecințe”.

„Primatul dreptului UE trebuie să fie de necontestat. Încălcarea acestuia înseamnă contestarea unuia dintre principiile fondatoare ale Uniunii noastre. Facem apel la Comisia Europeană să ia măsurile necesare”, a scris acesta, pe Twitter.

Today’s verdict in Poland cannot remain without consequences. The primacy of EU law must be undisputed. Violating it means challenging one of the founding principles of our Union.

We call on the @EU_Commission to take the necessary action.

— David Sassoli (@EP_President) October 7, 2021