Polonia a lansat o operațiune de amploare la granița cu exclava rusă Kaliningrad. Tusk susține că autoritățile au dejucat o posibilă provocare

Poliția, grănicerii și forțele armate din Polonia au lansat o operațiune de amploare la granița cu exclava rusă Kaliningrad, după ce au primit informații privind posibile acte de sabotaj în zonă în zilele următoare, a declarat marți șeful poliției poloneze, Marek Boron, pentru postul de radio RMF FM, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Trebuie să asigurăm securitatea cetățenilor care locuiesc acolo, dar și să protejăm infrastructura și să gestionăm orice situație care ar putea reprezenta o amenințare pentru populație”, a declarat Boron.

Forțele de poliție din regiunea de frontieră au fost întărite cu efective din alte zone ale țării, a precizat el.

Unitatea de elită a armatei, GROM, a fost de asemenea desfășurată în zonă, a declarat un purtător de cuvânt al armatei pentru ziarul Fakt.

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Premierul polonez Donald Tusk a declarat marți că Polonia a dejucat o posibilă provocare la granița cu exclava rusă Kaliningrad, după ce serviciile de informații poloneze și aliate au avertizat, în ultimele săptămâni, asupra riscului unor „acte de diversiune sau provocări mai grave”, inclusiv prin „intruziunea unor persoane înarmate pe teritoriul polonez”, relatează AFP.

Tusk a declarat că a fost informat la miezul nopții despre activități considerate suspecte la această frontieră din nordul țării.

„Am mobilizat foarte rapid forțele și resursele necesare pe teren. Am reușit să prevenim tentativele de provocare, dacă aceasta a fost intenția. Desigur, nu vom putea niciodată confirma acest lucru complet”, a declarat el pentru presă.

Estimând că „tensiunea” și „escaladarea din partea Rusiei” ar putea persista, Tusk a cerut menținerea nivelului de vigilență în rândul forțelor de securitate pentru a preveni posibile operațiuni de sabotaj sau provocări.

Polonia, membru UE și NATO, are o frontieră de 232 de kilometri cu enclava Kaliningrad. Acest teritoriu rusesc puternic fortificat este situat între două state membre NATO, Polonia și Lituania, și este considerat „portavionul de nescufundat al Moscovei”.

La începutul acestui an, în presa din SUA au apărut relatări, bazate pe rapoarte ale serviciilor de informații, care sugerau că președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze NATO printr-un atac limitat asupra unui stat membru în următorii câțiva ani.