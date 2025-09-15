Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, anunță Donald Tusk: Doi cetățeni din Belarus au fost arestați

Ofițerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au fost reținuți, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk, pe fondul tensiunilor regionale accentuate în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian, relatează TVP World.

„Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Securitate al Guvernului a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (strada Parkowa) și Belweder”, a postat Tusk pe platforma X.

Palatul Belweder este una dintre reședințele oficiale ale președintelui polonez.

„Doi cetățeni din Belarus au fost arestați. Poliția anchetează”, a adăugat Tusk, fără a intra în detalii.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez în timpul unei incursiuni fără precedent de amploare, miercurea trecută.

Aceste încălcări au determinat avioanele occidentale să doboare ținte rusești pentru prima dată în timpul conflictului din Ucraina și au stârnit noi temeri într-o regiune care se află în stare de alertă de când Moscova a declanșat războiul în 2022.

Tusk a avertizat la momentul respectiv că încălcările erau „cel mai aproape de un conflict deschis de la al Doilea Război Mondial”.

Strada Parkowa din capitala Poloniei, locul incidentului de miercuri, se află într-un cartier care găzduiește clădiri guvernamentale, Palatul Belweder și ambasade străine. Ambasada Rusiei se află, de asemenea, în apropiere.

Zona este desemnată ca zonă interzisă pentru drone, cu excepția cazului în care operatorii obțin o autorizație, iar încălcările sunt pedepsite cu până la cinci ani de închisoare, potrivit Primăriei Varșoviei.

Frontierele sunt ale Europei în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.

Ministerul Apărării Naționale a precizat într-un comunicat, în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.