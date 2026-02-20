Polonia a părăsit oficial Convenția de la Ottawa, care interzice utilizarea minelor antipersonal, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la atitudinea agresivă a Rusiei, informează The Guardian.

Retragerea înseamnă că Polonia va putea să amplaseze mine antipersonal de-a lungul frontierei sale estice în decurs de 48 de ore în cazul apariției unei amenințări, a declarat ieri premierul Donald Tusk.

Tratatul din 1997 privind interzicerea minelor antipersonal, cunoscut și sub numele de Convenția de la Ottawa, interzice semnatarilor să dețină sau să utilizeze mine antipersonal, care pot rămâne active timp de ani de zile și sunt cunoscute că au cauzat suferințe pe scară largă în rândul civililor din fostele zone de conflict din țări precum Cambodgia, Angola și Bosnia și Herțegovina, potrivit AP.

Polonia, care a ratificat documentul în 2012 și a finalizat distrugerea stocurilor sale interne de mine antipersonal în 2016, s-a retras vineri din tratat și a declarat că intenționează să reia producția.

„Aceste mine sunt unul dintre cele mai importante elemente ale structurii de apărare pe care o construim pe flancul estic al NATO, în Polonia, la granița cu Rusia în nord și cu Belarus în est”, a declarat Paweł Zalewski, viceministrul apărării din Polonia.

El a afirmat că Polonia trebuie să se apere împotriva Rusiei, o țară care „are intenții foarte agresive față de vecinii săi” și care nu a aderat niciodată la tratatul internațional privind interzicerea minelor terestre.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, țările vecine și-au reevaluat participarea la tratatul internațional. Anul trecut, Varșovia s-a alăturat Finlandei, celor trei state baltice Estonia, Letonia și Lituania, precum și Ucrainei, anunțând că va ieși din tratat.

Polonia intenționează să stabilească stocuri de mine ca parte a așa-numitului Scut Estic, un sistem de fortificații îmbunătățite pe care Polonia îl construiește la granițele sale cu Belarus și Rusia din 2024, a spus Zalewski.

Dar el a spus că Polonia va amplasa minele de-a lungul granițelor sale „numai atunci când va exista o amenințare realistă de agresiune din partea Rusiei”.

„Respectăm foarte mult teritoriul nostru și nu vrem să-l excludem din utilizarea zilnică pentru cetățenii polonezi”, a spus Zalewski.