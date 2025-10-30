Polonia amână redeschiderea frontierei cu Belarus, cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie, în semn de solidaritate cu Lituania

Polonia a anunțat joi că nu va redeschide, cel puțin până la jumătatea lunii noiembrie, mai multe puncte de trecere a frontierei cu Belarus, aliat apropiat al Rusiei, în semn de solidaritate cu Lituania, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de securitate, după pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane folosite la contrabanda cu țigarete, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Polonia și-a închis granița cu Belarus în urmă cu șase săptămâni din cauza a ceea ce Varșovia a numit exerciții militare „foarte agresive” conduse de Rusia pe teritoriul belarus, la câteva zile după ce 21 de drone ruse intraseră în spațiul aerian polonez.

La rândul său, Lituania și-a închis granița terestră cu Belarus în această săptămână, ca răspuns la perturbările create de pătrunderea în spațiul său aerian a unor baloane pentru contrabandă și a afirmat miercuri că frontiera va rămâne închisă până la finalul lunii noiembrie.

Ulterior, Polonia a redeschis un punct de trecere terestră al frontierei cu Belarus pentru autoturisme și autocare și unul pentru camioane grele, iar premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Varșovia va fi gata să redeschidă încă două puncte de trecere în luna noiembrie.

El nu a avansat o dată și, în urma discuțiilor purtate miercuri de Tusk cu omoloaga sa lituaniană Inga Ruginiene, Polonia a acceptat să amâne redeschiderea punctelor de trecere în cauză.

„Conversația (cu Tusk) a fost extrem de cuprinzătoare și detaliată și am decis că premierul polonez va amâna deschiderea frontierei (cu Belarus)”, a spus joi Ruginiene într-o conferință de presă.

„Aceasta înseamnă că ne coordonăm acțiunile. Și, pentru moment, granițele vor fi închise în Polonia și Lituania”, a adăugat ea.

Ministrul de interne polonez Marcin Kierwinski a declarat pentru postul public de radio că Varșovia dă dovadă de solidaritate cu Lituania.

„Iată de ce deschiderea punctelor de trecere este amânată cu câteva săptămâni”, a menționat el.

Deja tensionate, relațiile între Polonia și Belarus au înregistrat un minim după ce Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022.