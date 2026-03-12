Polonia anunță că a dejucat un atac cibernetic asupra centrului său de cercetare nucleară și investighează o posibilă implicare a Iranului

Polonia a dejucat un atac cibernetic asupra centrului său de cercetare nucleară și examinează indicii că Iranul ar putea fi în spatele acestuia, a transmis guvernul joi, avertizând că indicatorii ar putea fi o dezinformare deliberată pentru a ascunde adevărata amplasare a atacatorilor, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Polonia susține că a fost ținta a numeroase atacuri cibernetice de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Moscova a negat în repetate rânduri orice implicare.

Ministrul pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, a declarat pentru postul privat de televiziune TVN24+ că atacul asupra Centrului Național de Cercetare Nucleară din Polonia a avut loc „în ultimele zile”.

„Poate că atacul nu a fost la scară largă, dar a existat o încercare oprită de a sparge securitatea. Serviciile corespunzătoare funcționează deja”, a spus Gawkowski, adăugând că centrul este în siguranță.

„Primele identificări ale vectorilor de intrare, adică acele locuri din care (centrul) a fost atacat, sunt legate de Iran. Când vor exista informații finale și serviciile le vor verifica, le vom verifica și noi, dar există multe indicii că a avut loc de pe teritoriul Iranului”, a adăugat ministrul.

Ambasada Iranului la Varșovia nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii trimisă prin e-mail, precizează Reuters.

Centrul desfășoară cercetări în domeniul energiei nucleare și fizicii subatomice și în domeniile conexe. Polonia nu are arme nucleare și își construiește prima centrală nucleară.

SUA și Israelul au declanșat atacuri aeriene coordonate asupra Iranului pe 28 februarie, omorându-l pe liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

Teheranul a răspuns lovind Israelul și statele din Golf care găzduiesc instalații militare americane, oprind efectiv transporturile de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, pe unde trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat din lume.

Atacurile iraniene cu drone și rachete au continuat să se intensifice, rapoartele indicând că Teheranul a lansat în mod repetat rachete încărcate cu muniții cu dispersie asupra Israelului.