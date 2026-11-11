Polonia anunță că Pentagonul a dat “undă verde” pentru o bază militară americană permanentă. Decizia finală îi aparține lui Donald Trump

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a declarat că Pentagonul a dat „undă verde” înființării unei baze militare americane permanente în Polonia, în urma unor discuții pe care le-a descris drept „decisive” cu omologul său american, Pete Hegseth, desfășurate marți, la Washington. Oficialul polonez a precizat însă că decizia finală îi aparține președintelui SUA, Donald Trump, și a estimat că aprobarea acestuia ar putea veni la începutul lunii decembrie.

Kosiniak-Kamysz a afirmat că Pete Hegseth i-a transmis că „totul se îndreaptă în direcția bună”, atunci când a fost întrebat despre proiectul bazei militare, solicitat de mult timp de Varșovia pentru consolidarea flancului estic al NATO și descurajarea Rusiei.

„Asta înseamnă, așa cum interpretăm noi, că Pentagonul a dat undă verde pentru o bază militară americană permanentă în Polonia”, a declarat ministrul polonez reporterilor după întâlnire, conform TVP World.

Într-un mesaj publicat ulterior pe platforma X, oficialul a calificat discuțiile drept un „moment decisiv”, afirmând că Polonia se apropie de obiectivul său și este hotărâtă să îl ducă la îndeplinire „pentru securitatea Poloniei”.

În prezent, aproximativ 10.000 de militari americani sunt staționați în Polonia, majoritatea în cadrul unor desfășurări prin rotație. Varșovia dorește ca o parte a acestei prezențe militare să devină permanentă. Polonia s-a oferit să suporte costurile infrastructurii necesare bazei, estimate de oficialii polonezi la 15-17 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 3,5-4 miliarde de euro.

Ce a transmis Pentagonul după întâlnire

În comunicatul de presă transmis de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, instituția americană a prezentat discuțiile dintre Pete Hegseth și Władysław Kosiniak-Kamysz ca parte a consolidării cooperării militare și industriale dintre cele două țări, fără să menționeze explicit aprobarea unei baze militare americane permanente în Polonia.

Potrivit sursei citate, întâlnirea a avut loc pe 10 noiembrie, la Pentagon, iar secretarul american al Războiului a recunoscut rolul de lider al Poloniei în cadrul NATO, în contextul în care Europa își asumă responsabilitatea principală pentru apărarea sa convențională.

„Vicepremierul Kosiniak-Kamysz a evidențiat creșterea cheltuielilor Poloniei pentru apărare și aprofundarea cooperării în domeniul industriei de apărare, cel mai recent prin găzduirea unei noi facilități de mentenanță pentru rachetele Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) și extinderea liniilor de producție”, se arată în comunicatul Pentagonului.

De asemenea, Pete Hegseth și Władysław Kosiniak-Kamysz au semnat o declarație de intenție privind consolidarea cooperării în industria de apărare, document despre care Pentagonul afirmă că va contribui la continuarea parteneriatului bilateral.

Totodată, secretarul american al Războiului a reafirmat dorința Statelor Unite pentru o pace durabilă în Ucraina și l-a încurajat pe oficialul polonez să continue sprijinul ferm al Varșoviei pentru Kiev.