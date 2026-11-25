Guvernul polonez a afirmat miercuri că încă așteaptă o reacție publică din partea Washingtonului după ce trei rachete de croazieră rusești s-au prăbușit în sud-estul țării, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Se pare că nu a existat un răspuns de genul celui pe care l-am fi așteptat”, a declarat ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz pentru postul polonez de radio RMF FM.

Ministrul a precizat că este neclar dacă Washingtonul rămâne tăcut în cadrul unei strategii de a încerca să obțină pacea sau dacă oficialii americani au nevoie de mai multe informații.

El a spus că Polonia a ținut Pentagonul la curent și că SUA ajută la examinarea fragmentelor recuperate în Polonia.

Citiți și

NATO va pune la dispoziția Poloniei un avion de recunoaștere după ce trei rachete rusești au pătruns în spațiul aerian al țării

Mark Rutte denunță „încălcări grave” ale spațiului aerian polonez, după prăbușirea unor rachete pe teritoriul țării

Kosiniak-Kamysz a spus că speră că secretarul general al NATO, Mark Rutte, va folosi întâlnirea sa cu președintele american Donald Trump de miercuri pentru a explica modul în care războiul Rusiei împotriva Ucrainei afectează membrii NATO de pe flancul estic.

Cele trei rachete au pătruns în spațiul aerian polonez și s-au prăbușit vineri, în timpul unui atac de amploare al Rusiei împotriva Ucrainei. Nimeni nu a fost rănit în urma acestui incident.

Procurorii polonezi au identificat toate cele trei rachete de croazieră Kh-101. Rusia a negat orice implicare în incident.

Prăbușirea rachetelor rusești pe teritoriul Poloniei au amplificat temerile că războiul Rusiei împotriva Ucrainei, declanșat în urmă cu aproape cinci ani, s-ar putea extinde dincolo de frontierele celor două țări și ar putea trage NATO într-o confruntare directă cu Rusia.