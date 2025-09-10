NATO
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a anunțat miercuri că Varșovia a cerut activarea articolului 4 din Tratatul NATO privind consultări între aliații nord-atlantici după ce în cursul nopții Polonia a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian polonez, multe dintre ele fiind drone care au intrat din Belarus, iar forțele aeriene ale țării au doborât mai multe drone rusești.
„Faptul că aceste drone, care reprezentau o amenințare la adresa securității, au fost doborâte schimbă situația politică. Prin urmare, consultările aliate au luat forma unei cereri oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul NATO”, a declarat Tusk, conform Deutsche Welle.
El a informat parlamentul că trei drone au fost confirmate ca fiind doborâte, iar a patra a fost probabil distrusă.
Articolul 4 din Tratatul NATO se referă la cazul în care un stat membru se simte amenințat de o altă țară sau de o organizație teroristă. Statele membre încep atunci consultări oficiale la cererea statului membru amenințat. Discuțiile vizează existența unei amenințări și modalitățile de combatere a acesteia, deciziile fiind luate în unanimitate. Articolul 4 nu înseamnă însă că va exista o presiune directă pentru a acționa.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios”, a declarat Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina miercuri dimineață devreme.
„Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul polonez.
La ce se referă articolele 4 și 5 din Tratatul NATO?
Articolul 4 Tratatul Nord-Atlantic se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
Articolul 4 – Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți.
Reacții de solidaritate cu Polonia
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene, susținut în Parlamentul European.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Și România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
NATO
România își reafirmă “deplina solidaritate cu Polonia” după ce drone rusești i-au încălcat spațiul aerian: Suntem uniți în a face flancul estic al NATO, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur
România a condamnat miercuri, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
“Rusia a demonstrat din nou, inclusiv prin încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez în noaptea trecută, că se comportă agresiv, testând constant limitele noastre și sfidând toate eforturile noastre de a ajunge la pace. Acest lucru este inacceptabil, Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor. România este în deplină solidaritate cu Polonia, aliatul și partenerul nostru strategic. Suntem uniți pentru a face NATO și, în special, flancul estic, de la Marea Baltică la Marea Neagră, mai sigur. De asemenea, vom continua să sprijinim pe deplin Ucraina și poporul său curajos, care continuă să fie supus în fiecare zi unor atacuri nemiloase”, a scris președintele Nicușor Dan, pe X.
Russia has demonstrated again, also through the flagrant violation of Polish airspace last night, that it is behaving aggressively, constantly testing our limits and defying all our efforts to achieve peace.
This is unacceptable, Russia must be stopped and pressured to come to…
— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 10, 2025
Și ministrul de externe Oana Țoiu a condamnat încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, calificând incidentul drept „inacceptabil” și reafirmând sprijinul deplin al României pentru aliatul său strategic.
„Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă. Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate”, a declarat șefa diplomației române.
Țoiu a subliniat că aceste acțiuni „au devenit un model al nerespectării de către Rusia a suveranității statelor și a dreptului internațional” și a avertizat asupra „caracterului iresponsabil” al bombardamentelor repetate lansate de Moscova în apropierea granițelor NATO.
Ea a evocat, totodată, relațiile istorice româno-polone, amintind că „în 1921, România și Polonia au semnat primul acord modern de apărare militară din Europa”
„De atunci, multe lucruri s-au schimbat. Ceea ce nu s-a schimbat este înțelegerea pe care o împărtășim în ceea ce privește amenințările din regiunea noastră. Vom colabora între noi și cu aliații noștri pentru a ne asigura securitatea spațiului aerian și suveranitatea”, a subliniat ministrul.
Încălcarea spațiului aerian al aliatului și partenerului nostru strategic, Polonia, cu drone este inacceptabilă.
Reafirmăm solidaritatea noastră deplină cu Polonia și sprijinim coordonarea strânsă între aliați pentru adoptarea măsurilor adecvate.
Aceste încălcări au devenit un…
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 10, 2025
“Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei. România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a reacționat și ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu.
Și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv România, a cerut miercuri, în discursul anual privind Starea Uniunii Europene, ca UE să își asume un rol mai activ în apărarea Europei prin sprijin financiar și proiecte comune de securitate, îndeosebi pentru flancul estic.
„Flancul estic al Europei protejează întreaga Europă, de la Marea Baltică la Marea Neagră. (…) De aceea trebuie să investim în sprijinirea sa printr-un observator al flancului estic (Eastern Flank Watch – original)”, a declarat von der Leyen, sugerând că Uniunea ar putea contribui inclusiv la finanțarea așa-numitului „zid de drone” propus de statele baltice.
Precizările sale cuprinse în SOTEU au venit în timp ce Ursula von der Leyen a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
„Chiar astăzi, am asistat la o încălcare nesăbuită și fără precedent a spațiului aerian al Poloniei și al Europei de către mai mult de 10 drone rusești Shahed. Europa este în deplină solidaritate cu Polonia”, a declarat ea, după ce Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.
Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
NATO
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian, relatează Reuters. Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte.
Radarele au urmărit peste 10 obiecte, iar cele care puteau reprezenta o amenințare au fost „neutralizate”, a transmis armata. „Unele dintre dronele care au intrat în spațiul nostru aerian au fost doborâte. Căutările și eforturile de identificare a potențialelor locuri de prăbușire sunt în curs de desfășurare”, se arată într-un comunicat. Operațiunea militară era în derulare, iar populației i s-a cerut să rămână în locuințe, în special în regiunile Podlaskie, Mazowieckie și Lublin, considerate cele mai expuse.
Armata poloneză a calificat încălcarea spațiului aerian drept „act de agresiune”, iar ministrul apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a confirmat că aeronave poloneze au „folosit arme împotriva obiectelor ostile”. „Suntem în contact permanent cu comandamentul NATO”, a adăugat acesta pe platforma X.
Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w…
— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) September 10, 2025
“Noaptea trecută, spațiul aerian polonez a fost încălcat de un număr mare de drone rusești. Dronele care reprezentau o amenințare directă au fost doborâte. Sunt în contact permanent cu secretarul general al NATO și cu aliații noștri”, a scris Tusk, tot pe X.
Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies.
— Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025
Aeroportul Chopin din Varșovia, cel mai mare din țară, a anunțat închiderea spațiului aerian din cauza acțiunilor militare. Administrația Federală a Aviației din SUA precizase anterior că aeroportul Chopin este unul dintre cele patru aeroporturi poloneze închise temporar, inclusiv Rzeszów–Jasionka din sud-est, un nod pentru transportul de pasageri și arme către Ucraina.
Ministerul rus al apărării nu a răspuns solicitării de comentarii din partea Reuters.
Potrivit CNN, secretarul de stat american Marco Rubio a fost informat, însă Departamentul de Stat nu a comentat imediat. La ora 04.00 GMT, întreaga Ucraină, inclusiv regiunile vestice Volîn și Liov, aflate la granița cu Polonia, se afla sub alertă aeriană de câteva ore, conform forțelor aeriene ucrainene.
„Act de război”
În Statele Unite, senatorul democrat Dick Durbin a afirmat că încălcările repetate ale spațiului aerian NATO de către dronele rusești arată că președintele rus „Vladimir Putin testează hotărârea noastră de a proteja Polonia și statele baltice”. „După carnagiul pe care Putin îl provoacă în Ucraina, aceste incursiuni nu pot fi ignorate”, a scris Durbin pe X.
La rândul său, congresmanul republican Joe Wilson, membru al Comisiei pentru afaceri externe, a declarat că Rusia „atacă cu drone Polonia, aliată NATO”, numind situația un „act de război”.
El a cerut președintelui american Donald Trump să răspundă cu sancțiuni „care să falimenteze mașinăria de război a Rusiei”.
„Putin nu se mulțumește doar să piardă în Ucraina bombardând mame și copii, ci acum testează direct hotărârea noastră pe teritoriul NATO”, a adăugat Wilson.
Trump, care l-a primit cu căldură pe Putin la un summit în SUA în august, a declarat recent că este pregătit să treacă la „a doua fază” a sancțiunilor împotriva Rusiei, după luni de discuții sterile despre o eventuală pace.
A fost cel mai puternic semnal de până acum că ar putea intensifica presiunea asupra Moscovei sau asupra cumpărătorilor de petrol rusesc ca răspuns la războiul din Ucraina. Oficialul european responsabil de sancțiuni s-a aflat luni la Washington pentru a discuta primele măsuri transatlantice coordonate împotriva Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă, în ianuarie, când a promis să încheie războiul în 24 de ore.
Polonia se află în stare de alertă ridicată pentru obiecte care îi încalcă spațiul aerian după ce o rachetă ucraineană rătăcită a lovit un sat din sud, în 2022, ucigând două persoane, la câteva luni după invazia la scară largă a Rusiei. Totuși, până acum nu existaseră informații privind distrugerea unor drone de către sistemele de apărare poloneze sau aliate.
Polonia anunțase anterior că își va închide granița cu Belarus începând de joi, la miezul nopții, din cauza unor exerciții militare conduse de Rusia pe teritoriul belarus. Manevrele de amploare Rusia–Belarus, cunoscute sub numele de exercițiile „Zapad”, au ridicat îngrijorări de securitate în statele vecine membre NATO — Polonia, Lituania și Letonia.
NATO
Ionuț Moșteanu: Comisiile de apărare din Parlament au avizat achiziţionarea unei corvete din Turcia pentru Forțele Navale, cu echipament interoperabil NATO
Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat luni 8, în unanimitate, aviz favorabil pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar, produsă în Turcia, informează Ministerul Apărării Naționale într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Procedura de achiziție a navei a fost demarată la sfârșitul anului 2024 și a fost aprobată de CSAT în luna martie 2025.
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a subliniat importanța acestei decizii.
„Le mulțumesc deputaților și senatorilor din aceste comisii care au pus pe ordinea de zi cererea noastră, cererea Armatei Române, pentru a obține aprobarea pentru achiziționarea unei corvete ușoare. Este o achiziție Guvern la Guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Forțele Navale au mare nevoie”, a declarat el.
El a precizat că preţul de achiziţie este de 223 de milioane de euro fără TVA, iar peste acest preţ va veni preţul unor echipamente, rachete şi a unor echipamente suplimentare.
Decizia Parlamentului se înscrie în programul de modernizare a Forțelor Navale Române, care include, pe termen lung, construcția a patru corvete europene, a trei fregate și înzestrarea cu submarine, drone și nave vânătoare de mine.
„Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii și acest lucru se va întâmpla doar arătând că suntem bine echipați și continuând misiunile comune pe care le avem cu aliații NATO. Avem deja o misiune de mare succes în Marea Neagră alături de aliații turci și bulgari – misiunea de deminare MCM Black Sea – care asigură zilnic securitatea navigației” – a adăugat ministrul.
Ministerul Apărării Naționale reiterează angajamentul de a consolida securitatea României și de a contribui activ la apărarea colectivă a NATO în regiunea Mării Negre.
