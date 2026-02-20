Polonia cere Franței, Italiei și Spaniei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru consolidarea capacităților UE și NATO

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franței și Italiei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacitățile Uniunii Europene și ale NATO, într-un interviu acordat AFP joi, citat de Agerpres.

Germania, Polonia și țările scandinave au răspuns deja apelurilor președintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să își asume o responsabilitate sporită pentru propria securitate, iar ceilalți actori economici și militari majori din Uniunea Europeană trebuie la rândul lor să accepte să facă mai multe eforturi, a indicat ministrul polonez.

„Aș dori ca Spania să înțeleagă acest apel, aș dori ca Italia și Franța să-l înțeleagă încă și mai puternic, acest apel de a crește cheltuielile pentru înarmare. Cu cât Europa investește mai mult în apărare, cu atât America ne va trata mai serios și mai respectuos în aceste domenii”, crede ministrul polonez al apărării.

Afirmațiile sale reflectă o poziție neobișnuit de fermă a ministrului german de externe, Johann Wadephul, care, la începutul săptămânii, a descris drept „insuficiente” eforturile Franței în materie de înarmare.

Cea mai importantă decizie adoptată în cadrul summitului NATO desfășurat la Haga în iunie anul trecut a fost angajamentul ca statele membre să investească minimum 5% din PIB în securitate și apărare. Din această sumă, cel puțin 3,5% va fi direcționat către cerințele de bază ale apărării – o creștere substanțială față de obiectivul anterior de 2%

Până în prezent, Polonia și Lituania sunt singurele țări care și-au asumate ținte de aproximativ 5% din PIB pentru apărare.

În timp ce bugetul militar al Poloniei se apropie deja de 5% din PIB, cel al Franței a fost anul trecut de 2,05%, al Italiei de 2,01% și al Spaniei de 2,0% din PIB. Aceasta din urmă este singura țară NATO care a respins cererea lui Trump de a-și crește cheltuielile de înarmare, considerând că un buget de 5% pentru armată este disproporționat, irațional și incompatibil cu asigurarea prestațiilor sociale, promițând doar o creștere până la 2,1% din PIB.