U.E.
Polonia cere Franței, Italiei și Spaniei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru consolidarea capacităților UE și NATO
Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franței și Italiei să își suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacitățile Uniunii Europene și ale NATO, într-un interviu acordat AFP joi, citat de Agerpres.
Germania, Polonia și țările scandinave au răspuns deja apelurilor președintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să își asume o responsabilitate sporită pentru propria securitate, iar ceilalți actori economici și militari majori din Uniunea Europeană trebuie la rândul lor să accepte să facă mai multe eforturi, a indicat ministrul polonez.
„Aș dori ca Spania să înțeleagă acest apel, aș dori ca Italia și Franța să-l înțeleagă încă și mai puternic, acest apel de a crește cheltuielile pentru înarmare. Cu cât Europa investește mai mult în apărare, cu atât America ne va trata mai serios și mai respectuos în aceste domenii”, crede ministrul polonez al apărării.
Afirmațiile sale reflectă o poziție neobișnuit de fermă a ministrului german de externe, Johann Wadephul, care, la începutul săptămânii, a descris drept „insuficiente” eforturile Franței în materie de înarmare.
Cea mai importantă decizie adoptată în cadrul summitului NATO desfășurat la Haga în iunie anul trecut a fost angajamentul ca statele membre să investească minimum 5% din PIB în securitate și apărare. Din această sumă, cel puțin 3,5% va fi direcționat către cerințele de bază ale apărării – o creștere substanțială față de obiectivul anterior de 2%
Până în prezent, Polonia și Lituania sunt singurele țări care și-au asumate ținte de aproximativ 5% din PIB pentru apărare.
În timp ce bugetul militar al Poloniei se apropie deja de 5% din PIB, cel al Franței a fost anul trecut de 2,05%, al Italiei de 2,01% și al Spaniei de 2,0% din PIB. Aceasta din urmă este singura țară NATO care a respins cererea lui Trump de a-și crește cheltuielile de înarmare, considerând că un buget de 5% pentru armată este disproporționat, irațional și incompatibil cu asigurarea prestațiilor sociale, promițând doar o creștere până la 2,1% din PIB.
U.E.
De la Madrid, Kubilius avertizează că apărarea europeană va fi slăbită fără alocarea a 5% din PIB: „Dacă ar avea loc o agresiune rusă, nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania”
Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a afirmat joi, la Madrid, că apărarea colectivă a UE ar putea fi slăbită dacă statele membre nu respectă angajamentele NATO privind cheltuielile pentru înarmare, în contextul refuzului Spaniei de a aloca 5% din PIB pentru apărare, relatează EFE, potrivit Agerpres.
„Trebuie să înțelegem că întreaga noastră apărare se bazează pe principiul cunoscut ca apărare colectivă. Aceasta înseamnă că dacă nu investești în capacități (de apărare) în țara ta, îți slăbești nu doar propriile capacități, ci și pe cele ale apărării colective”, a spus comisarul european în fața presei.
„Nu-mi pot imagina cum vom implementa noile obiective privind capacitățile (de apărare) ale NATO dacă nu se investește în ele”, a insistat el când a fost întrebat de jurnaliști despre cazul Spaniei.
Spania a refuzat, la summitul NATO de anul trecut, să aloce apărării 5% din PIB, nivel solicitat de președintele american Donald Trump, considerând aceste cheltuieli disproporționate, iraționale și incompatibile cu menținerea prestațiilor sociale, chiar dacă majorarea ar urma să fie implementată etapizat până în 2035.
Guvernul spaniol condus de premierul socialist Pedro Sanchez s-a angajat să îndeplinească noile ținte privind capabilitățile militare convenite la summitul NATO din 2025, dar a estimat că obiectivul asumat anterior de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile militare este „suficient, realist și compatibil cu statul social”, promițând doar să crească ușor acest procent, până la 2,1% din PIB.
Dar, în viziunea comisarului european pentru apărare, „nu există nicio țară” în UE care să se poată apăra singură și „toate” trebuie să dezvolte capacitățile de apărare convenite la ultimul summit NATO, adică să aloce apărării cheltuieli de 5% din PIB până în 2035.
Vorbind în fața parlamentarilor spanioli, Kubilius a cerut să fie luată „foarte în serios” amenințarea rusească, el motivând că serviciile de informații din țările UE avertizează de mult timp asupra posibilității unui atac al Rusiei împotriva blocului comunitar.
Dacă ar avea loc o agresiune rusă în partea estică a Europei, „nu trebuie să ne gândim că nu va ajunge până în Spania”, întrucât așa ceva ar putea „distruge economii și piețe financiare”, a argumentat el, aducând în sprijinul acestei afirmații ceea ce a prezentat drept incursiuni efectuate de drone rusești în orașe europene precum Bruxelles sau Copenhaga și chiar pe „un aeroport militar din Germania”, referindu-se de fapt la aparițiile de anul trecut ale unor drone de origine necunoscută în jurul unor aeroporturi și baze militare europene.
Comisarul european a insistat ca Rusia să nu fie privită drept un adversar „mic sau slab”, subliniind că armata rusă „câștigă experiență pe frontul din Ucraina”.
Totodată, el a deplâns ceea ce a descris drept o „lipsă de unitate” în rândul statelor UE în privința consolidării apărării europene și s-a întrebat: „Dacă nu acum, atunci când?”
CONSILIUL EUROPEAN
UE dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile de aderare cu Ucraina, arată președintele Consiliului European
Uniunea Europeană dorește să înceapă „cât de curând posibil” negocierile formale privind aderarea Ucrainei, a subliniat joi președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar acesta nu s-a avântat să avanseze o dată concretă, informează AFP, citat de Agerpres.
„Noi dorim să putem deschide oficial negocierile imediat ce va fi posibil și să progresăm în procesul de extindere”, a declarat Costa în cadrul unei conferințe de presă de la Oslo, unde se afla în vizită.
„Nu pot spune dacă va fi în 2027, nici chiar în 2026 sau mai târziu, dar important este să nu se piardă elanul”, a adăugat el.
La mijlocul acestei luni, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că țara sa dorește o dată concretă pentru aderarea la Uniunea Europeană, avertizând că „dacă în acordul semnat de America, Rusia – mai precis Putin –, eu, în calitate de președinte al Ucrainei, și Europa nu se specifică o dată, atunci Rusia va face tot posibilul pentru a bloca procesul.”
El a dat asigurări că Ucraina va face tot ce îi stă în putință pentru a fi pregătită din punct de vedere tehnic până în 2027.
Kievul consideră aderarea la Uniunea Europeană una dintre garanțiile esențiale de securitate nu numai pentru noi, ci pentru întreaga Europă, și și-a exprimat speranța că acest proces va fi finalizat până în 2027.
În contextul desfășurării discuțiilor de pace dintre părțile ucraineană și rusă, mediate de Statele Unite, Comisia Europeană a arătat că aderarea Ucrainei la UE este parte a garanțiilor sale de securitate economică odată ce se va ajunge la un acord de pace cu Rusia, dar a precizat că nu există o dată concretă stabilită pentru acest lucru și că decizia va fi luată de Consiliul European.
Pare că acest proces se află în impas după declarațiile ministrului ungar de externe care trădează o nouă tensiune între Budapesta și Kiev.
Ucraina „nu va deveni membră a Uniunii Europene și nu va putea să târască Ungaria în război”, iar Kievul nu va putea obține banii cetățenilor ungari pentru a menține „un regim corupt”, a spus Peter Szijjarto.
Viktor Orban, unul dintre mai vocali critici ai aderării Ucrainei la UE, a încercat în repetate rânduri să genereze teamă cu privire la consecințele acceptării acestui stat în familia europeană, acuzând că „ar fi o sinucidere economică” pentru Europa sau „cea mai mare amenințare”.
Recent, premierul ungar a acuzat că planul în cinci puncte al lui Zelenski reprezintă o declarație de război deschisă contra țării sale, informează MTI, potrivit Agerpres.
Citiți și: Ungaria intenționează să-și unească forțele cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță care să blocheze aderarea Ucrainei la UE
Ucraina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în luna februarie a anului 2022, la câteva zile după ce Rusia a declanșat războiul.
În același an, Consiliul European a acordat Ucrainei statutul de țară candidată, urmând ca în decembrie 2023 liderii UE să decidă deschiderea negocierilor de aderare, hotărâre confirmată în iunie 2024.
COMISIA EUROPEANA
Von der Leyen va vizita regiunea arctică în martie. UE pregătește un pachet de sprijin pentru Groenlanda
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va efectua în luna martie o vizită în regiunea arctică, care va include și Groenlanda, pentru a sublinia importanța strategică tot mai mare a zonei pentru Uniunea Europeană, relatează Politico.
Potrivit purtătoarei de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, deplasarea va avea loc în contextul schimbărilor geopolitice din Arctica și al sprijinului european pentru teritoriul semi-autonom al Danemarcei.
„Președinta von der Leyen va vizita regiunea arctică, iar aceasta va include și Groenlanda”, a declarat oficialul, precizând că „vizita ar trebui să aibă loc în martie, dar nu avem în acest moment o dată exactă”.
Conform unor persoane familiarizate cu pregătirea vizitei, șefa Executivului european va călători împreună cu mai mulți comisari europeni pentru a anunța un pachet de sprijin destinat Groenlandei. În paralel, Comisia Europeană lucrează la măsuri menite să consolideze securitatea în Arctica și să stimuleze investițiile europene în insulă, informează Bloomberg.
În acest sens, Ursula von der Leyen a declarat anterior că UE pregătește un pachet de măsuri pentru a sprijini securitatea Arcticii și pentru a genera „o creștere masivă a investițiilor europene” în Groenlanda.
„Vom colabora îndeaproape cu Groenlanda și Danemarca pentru a vedea cum putem sprijini în continuare economia și infrastructura locală”, a afirmat aceasta luna trecută, în cadrul unui discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.
Vizita vine într-un context geopolitic sensibil, după ce președintele SUA, Donald Trump, și-a reînnoit interesul față de Groenlanda, ceea ce a amplificat tensiunile dintre Uniunea Europeană și Washington, mai notează Politico. În paralel, Groenlanda și Copenhaga au purtat discuții cu Statele Unite pentru a stabili detaliile acordului preliminar convenit în ianuarie, care ar urma să includă și componente de securitate.
Regiunea arctică capătă o importanță strategică tot mai mare pentru marile puteri, pe fondul schimbărilor climatice care accelerează topirea gheții și deschid noi rute maritime. Trimisul special al UE pentru Arctica, Claude Véron-Réville, a avertizat că regiunea traversează „schimbări profunde”, marcate de „tensiuni geopolitice în creștere și competiție geo-economică generate de poziția sa strategică”.
În ianuarie, Ursula von der Leyen a reafirmat sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru integritatea teritorială, subliniind că „integritatea teritorială și suveranitatea sunt principii fundamentale ale dreptului internațional (…) UE este în deplină solidaritate cu Danemarca și cu poporul Groenlandei”.
Uniunea Europeană și-a consolidat progresiv sprijinul pentru Groenlanda în domenii precum energia, materiile prime și dezvoltarea competențelor și intenționează să își dubleze sprijinul financiar pentru insulă la aproximativ 530 milioane de euro în cadrul viitorului buget multianual care va începe în 2028. De altfel, von der Leyen a inaugurat o reprezentanță a UE în Nuuk, capitala Groenlandei, în martie 2024, semnalând interesul strategic crescut al Bruxelles-ului pentru regiunea arctică.
Groenlanda este, totodată, cel mai mare beneficiar financiar în cadrul schemei UE pentru Țările și Teritoriile de peste Mări, iar Comisia Europeană a propus dublarea sprijinului financiar acordat insulei începând cu anul 2028, în contextul importanței strategice crescânde a regiunii arctice.
În paralel, NATO și-a intensificat prezența și atenția asupra regiunii arctice. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că „securitatea în Arctica și în Nordul Îndepărtat este esențială pentru noi, ca NATO, ca europeni, dar și pentru America de Nord”.
