U.E.
Polonia cere UE să stopeze importul de petrol din Rusia până la finele lui 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război” a Moscovei și face apel la „mecanisme compensatorii coordonate”
Ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.
Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.
El a afirmat că angajamentul față de termenul limită de 2026 ar „stabili un calendar clar și ar demonstra hotărârea noastră de a obține independența față de aprovizionarea cu petrol, care implică riscuri politice și strategice”.
Polonia a solicitat, de asemenea, „mecanisme compensatorii coordonate” pentru a contribui la „o tranziție echitabilă și ordonată” pentru țările cele mai afectate, care ar include și măsuri privind „protejarea accesului la surse alternative de petrol în cazul unor întreruperi”.
Reuters a menționat că oleoductul Drujba transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, care continuă să cumpere energie din Rusia după ce alte țări ale UE au întrerupt relațiile cu Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.
Scrisoarea vine la o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.
Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.
În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.
Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.
Lucrul acesta a fost reiterat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.
Uniunea Europeană avea intenția inițială de a înceta achizițiile de petrol și gaze rusești până în 2028.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Dan Motreanu: Peste 1,3 milioane de români vulnerabili primesc vouchere pentru alimente și mese calde, finanțate din fonduri europene
Eurodeputatul Dan Motreanu a anunțat miercuri, într-o postare pe Facebook, că 1.352.780 de români vor beneficia de vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde, printr-un program finanțat din fonduri europene, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială.
„Persoanele cu venituri mici vor primi vouchere în valoare de 250 de lei pentru alimente și mese calde”, a transmis Motreanu, precizând că sprijinul material este destinat compensării parțiale a cheltuielilor cu hrana.
Tichetele sociale, acordate pe suport electronic, pot fi folosite fie pentru achiziționarea de produse alimentare de bază, fie pentru mese calde, în funcție de opțiunea beneficiarului.
De acest sprijin beneficiază pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei pe lună, precum și persoanele care primesc ajutor de incluziune.
Eurodeputatul a amintit că programul a fost lansat în 2022 de guvernul condus de Nicolae Ciucă, în urma negocierilor purtate cu oficialii europeni de fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Ioan Boloș.
ROMÂNIA
Europa poate să rămână competitivă și să fie lider global, consideră vicepreședintele PE, Victor Negrescu: Pentru asta avem nevoie de politici inteligente, implementate cu adevărat
În cadrul Impact Bucharest, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a subliniat, printr-o metaforă sugestivă, cum competitivitatea Europei și a României se aseamănă cu un smartphone: poate funcționa doar atunci când toate componentele sunt conectate.
„Procesorul este inovația, memoria sunt competențele și educația, bateria este energia, iar senzorii sunt comunitățile și IMM-urile noastre”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.
În cadrul intervenției sale, Victor Negrescu a explicat cum această metaforă poate fi transpusă în realitate:
prin politici inteligente, capabile să anticipeze provocările;
prin investiții în educație și în competențe digitale;
prin implementarea concretă a proiectelor europene, nu doar prin anunțuri;
prin valorificarea resurselor existente în Europa și în România;
prin unitate și încredere
„Ca negociator-șef al bugetului UE pentru 2025, am reușit să obțin fonduri suplimentare pentru educație, sănătate, coeziune, digitalizare și energie. Dar miza reală este viitorul: să construim împreună „smartphone-ul” competitivității europene, inteligent, sustenabil și puternic”, a adăugat vicepreședintele Parlamentului European.
În final, Victor Negrescu a subliniat că Europa poate rămâne competitivă și să fie un lider global.
„Dar pentru asta avem nevoie de politici smart, implementate cu adevărat”, a conchis eurodeputatul.
COMISIA EUROPEANA
Bruxelles-ul suspendă sprijinul bilateral pentru Israel și propune suspendarea concesiilor comerciale și sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți
În urma anunțului făcut de președinta von der Leyen în discursul său privind starea Uniunii, Comisia Europeană a prezentat Consiliului, miercuri, 17 septembrie, propunerea sa de suspendare a anumitor dispoziții legate de comerț din Acordul de asociere dintre UE și Israel , precum și propunerile sale de sancțiuni împotriva Hamas, a miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți.
De asemenea, Comisia suspendă sprijinul bilateral acordat Israelului, cu excepția sprijinului acordat societății civile și Yad Vashem. În mod concret, acest lucru afectează viitoarele alocări anuale între 2025 și 2027, precum și proiectele de cooperare instituțională în curs cu Israelul și proiectele finanțate în cadrul Mecanismului de cooperare regională UE-Israel.
„Evenimentele oribile care au loc zilnic în Gaza trebuie să înceteze. Trebuie să existe o încetare imediată a focului, acces nerestricționat pentru toate ajutoarele umanitare și eliberarea tuturor ostaticilor deținuți de Hamas. Uniunea Europeană rămâne cel mai mare donator de ajutor umanitar și un campion de neclintit al soluției bazate pe coexistența a două state. Reflectând aceste angajamente principiale și ținând seama de evoluțiile recente grave din Cisiordania, propunem suspendarea concesiilor comerciale cu Israelul, sancționarea miniștrilor extremiști și a coloniștilor violenți și suspendarea sprijinului bilateral acordat Israelului, fără a afecta activitatea noastră cu societatea civilă israeliană sau cu Yad Vashem.”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Citiți și
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Comisia Europeană este pregătită să ia măsuri împotriva Israelului pentru acțiunile din Gaza, dar nu există unitate în rândul statelor membre, arată Înaltul Reprezentant al UE
Propunerile urmează unei examinări a respectării de către Israel a articolului 2 din acord, care a constatat că acțiunile întreprinse de guvernul israelian reprezintă o încălcare a elementelor esențiale legate de respectarea drepturilor omului și a principiilor democratice. Acest lucru conferă UE dreptul de a suspenda acordul în mod unilateral.
Mai precis, această încălcare se referă la deteriorarea rapidă a situației umanitare din Gaza în urma intervenției militare a Israelului, a blocadei ajutorului umanitar, a intensificării operațiunilor militare și a deciziei autorităților israeliene de a avansa planul de colonizare în așa-numita zonă E1 din Cisiordania, ceea ce subminează și mai mult soluția bazată pe coexistența a două state.
Suspendarea se referă la principalele dispoziții comerciale ale acordului și, în practică, înseamnă că importurile din Israel își vor pierde accesul preferențial la piața UE. Prin urmare, acestor mărfuri li se vor percepe taxe la nivelul aplicat oricărei alte țări terțe cu care UE nu are un acord de liber schimb. Această decizie trebuie adoptată de către Consiliu (statele membre) cu majoritate calificată, iar suspendarea va intra în vigoare la 30 de zile de la notificarea Consiliului de Asociere.
În ceea ce privește sancțiunile împotriva Hamas, a miniștrilor extremiști ai guvernului israelian și a coloniștilor violenți, sunt vizați 10 membri ai biroului politic ai organizației teroriste și 9 persoane din al doilea grup. Pentru a intra în vigoare, Consiliul trebuie să aprobe decizia în unanimitate.
