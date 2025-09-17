Polonia cere UE să stopeze importul de petrol din Rusia până la finele lui 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război” a Moscovei și face apel la „mecanisme compensatorii coordonate”

Ministrul polonez al energiei, Miłosz Motyka, a solicitat UE să înceteze importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul anului 2026 „pentru a nu mai finanța mașinăria de război a Rusiei” și pentru a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

Într-o scrisoare trimisă celorlalți miniștri ai energiei din UE la doar câteva zile după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez și consultată de The Guardian, Motyka a susținut că „circumstanțele internaționale actuale, combinate cu necesitatea de a consolida reziliența economiilor europene, necesită un răspuns comun”.

El a afirmat că angajamentul față de termenul limită de 2026 ar „stabili un calendar clar și ar demonstra hotărârea noastră de a obține independența față de aprovizionarea cu petrol, care implică riscuri politice și strategice”.

Polonia a solicitat, de asemenea, „mecanisme compensatorii coordonate” pentru a contribui la „o tranziție echitabilă și ordonată” pentru țările cele mai afectate, care ar include și măsuri privind „protejarea accesului la surse alternative de petrol în cazul unor întreruperi”.

Reuters a menționat că oleoductul Drujba transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia, care continuă să cumpere energie din Rusia după ce alte țări ale UE au întrerupt relațiile cu Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei în 2022.

Scrisoarea vine la o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va propune accelerarea eliminării treptate a importurilor de combustibili fosili din Rusia, după convorbirea telefonică pe care a avut-o aseară cu președintele american Donald Trump.

Trump a solicitat în repetate rânduri țărilor UE și NATO să înceteze achizițiile de petrol din Rusia, aparent condiționând acest lucru de viitoarele sancțiuni ale SUA împotriva Moscovei.

În declarații pentru jurnaliști și într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, intitulată cu litere mai „O SCRISOARE TRIMISĂ DE PREȘEDINTELE DONALD J. TRUMP TUTUROR ȚĂRILOR MEMBRE NATO ȘI LUMII ÎNTREGI”, Donald Trump le-a aliaților din Europa și NATO să consolideze măsurile punitive contra Rusiei și să stopeze importurile de petrol rusesc, condiții pentru ca SUA să adopte, la rândul lor, sancțiuni suplimentare împotriva Moscovei, față de care și-a schimbat brusc atitudinea, numind-o pe prima dată „agresoare” în războiul declanșat împotriva Ucrainei.

Într-o discuție cu liderii țărilor ce fac parte din Coaliția de Voință, ce a avut loc la începutul acestei luni, Donald Trump le-a cerut europenilor să nu mai cumpere petrol rusesc și să pună presiune pe China să nu mai finanțeze efortul de război al Rusiei.

Lucrul acesta a fost reiterat de secretarul american al Energiei, Chris Wright, cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru a discuta cu oficiali despre modalitățile de creștere a importurilor de gaze naturale lichefiate americane și de stopare a fluxului de finanțare pentru războiul Rusiei din Ucraina.

Uniunea Europeană avea intenția inițială de a înceta achizițiile de petrol și gaze rusești până în 2028.