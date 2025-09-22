Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare, spune Donald Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa nu va ezita să doboare orice obiect care îi „încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei”, dar a subliniat că va acționa cu prudență în situațiile neclare, relatează The Guardian.

„Vom lua decizia de a doborî țintele aeriene atunci când încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei – despre asta nu există absolut nicio discuție”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.

„Când ne confruntăm cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum a fost zborul recent al avioanelor de luptă rusești deasupra platformei Petrobaltic – dar fără nicio încălcare, pentru că nu este vorba de apele noastre teritoriale – trebuie să te gândești bine înainte de a lua decizii care ar putea declanșa o escaladare a conflictului”, a adăugat el.

Totodată, Donald Tusk a subliniat că trebuie să aibă certitudinea că Polonia nu va rămâne singură în cazul unei escaladări a conflictului.

„Trebuie, de asemenea, să fiu absolut sigur… că toți aliații vor trata situația exact la fel cum o facem noi”, a declarat el.

Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.

În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.

De asemenea, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei.