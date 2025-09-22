U.E.
Polonia este pregătită să doboare țintele care îi încalcă spațiul aerian, dar va acționa cu prudență în cazurile neclare, spune Donald Tusk
Premierul polonez Donald Tusk a avertizat că țara sa nu va ezita să doboare orice obiect care îi „încalcă teritoriul și zboară deasupra Poloniei”, dar a subliniat că va acționa cu prudență în situațiile neclare, relatează The Guardian.
„Vom lua decizia de a doborî țintele aeriene atunci când încalcă teritoriul nostru și zboară deasupra Poloniei – despre asta nu există absolut nicio discuție”, a declarat Tusk într-o conferință de presă.
„Când ne confruntăm cu situații care nu sunt pe deplin clare, cum a fost zborul recent al avioanelor de luptă rusești deasupra platformei Petrobaltic – dar fără nicio încălcare, pentru că nu este vorba de apele noastre teritoriale – trebuie să te gândești bine înainte de a lua decizii care ar putea declanșa o escaladare a conflictului”, a adăugat el.
Totodată, Donald Tusk a subliniat că trebuie să aibă certitudinea că Polonia nu va rămâne singură în cazul unei escaladări a conflictului.
„Trebuie, de asemenea, să fiu absolut sigur… că toți aliații vor trata situația exact la fel cum o facem noi”, a declarat el.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
De asemenea, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri timp de câteva minute în spațiul aerian al Estoniei.
U.E.
Ministrul german de externe cere începerea imediată a procesului privind soluția cu două state și critică ofensiva „complet greșită” a Israelului asupra orașului Gaza
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a pledat pentru lansarea imediată a demersurilor menite să ducă la o soluție cu două state în Orientul Mijlociu și a criticat ofensiva israeliană asupra orașului Gaza, pe care a calificat-o drept „complet greșită”, relatează DW.
„Pentru Germania, recunoașterea unui stat palestinian este mai probabil să aibă loc la finalul procesului. Dar acest proces trebuie să înceapă acum”, a declarat Wadephul înainte de plecarea la Adunarea Generală a ONU de la New York.
Luni după-amiază, în ajunul reuniunii ONU, șeful diplomației germane urmează să participe la o conferință organizată de Franța și Arabia Saudită, menită să mobilizeze sprijin internațional pentru soluția celor două state – care ar presupune coexistența pașnică a Israelului și a unui stat palestinian independent și democratic.
Guvernul german susține de multă vreme această opțiune, respinsă, însă, atât de premierul israelian Benjamin Netanyahu, cât și de organizația militantă Hamas.
„Ceea ce are nevoie regiunea acum este o încetare imediată a focului, semnificativ mai mult ajutor umanitar pentru populația din Gaza și eliberarea imediată, necondiționată a ostaticilor”, a subliniat Wadephul.
Acesta a adăugat că ofensiva Israelului în orașul Gaza este „complet greșită”. „Orice pași către anexarea teritoriilor ocupate, cu încălcarea dreptului internațional, subminează, de asemenea, șansele unei soluționări durabile a conflictului”, a avertizat ministrul „Oricât de îndepărtată ar părea în acest moment, o soluție negociată în formula celor două state este calea prin care israelienii și palestinienii pot trăi în pace, securitate și demnitate”, a continuat Wadephul.
Mai multe state intenționează să recunoască oficial Palestina în cadrul conferinței de luni, de la New York. Pe lângă Franța, Belgia și Noua Zeelandă au anunțat sau sugerat că vor face acest pas, în pofida opoziției ferme a Israelului.
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut deja duminică statul palestinian, devenind primele mari economii occidentale care adoptă o astfel de decizie.
COMISIA EUROPEANA
UE și R. Moldova prelungesc acordul privind transportul rutier până în martie 2027: O dovadă a sprijinului european continuu
UE și Moldova au decis să prelungească valabilitatea actualului acord privind transportul rutier până la 31 martie 2027. Acordul are scopul de a sprijini accesul Moldovei la piețele globale, facilitând tranzitul prin țările UE și consolidând legăturile țării cu piața UE. De la semnarea sa inițială, la 29 iunie 2022, acordul a stimulat în mod semnificativ exporturile rutiere, aducând beneficii ambelor economii, informează un comunicat oficial al Executivului European.
„Suntem foarte încântați să prelungim acordul privind transportul rutier cu Moldova, care s-a dovedit deja a fi un real succes. Acesta a oferit un sprijin vital economiei moldovenești în urma agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, stimulând în același timp exporturile UE către Moldova. Prelungirea acordului este o dovadă tangibilă a sprijinului continuu al UE pentru Moldova și a integrării constante a economiilor noastre” , a transmis comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas.
Acordul cu Republica Moldova a fost încheiat pentru prima dată în urma pierderii unor rute de transport importante care treceau prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și piețele de export din estul Ucrainei, ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei. Prin liberalizarea parțială a transportului rutier de marfă, acordând drepturi de tranzit și de transport bilateral transportatorilor moldoveni și din UE pentru teritoriile lor respective, acordul sprijină integrarea mai profundă a pieței moldovene în UE.
De asemenea, acesta a consolidat coridoarele de solidaritate UE-Ucraina, deoarece Republica Moldova este o țară importantă de tranzit pentru exporturile și importurile ucrainene.
Exporturile rutiere din Republica Moldova către UE au crescut cu 57 % în volum și cu 41 % în valoare în al treilea trimestru al anului 2024, comparativ cu aceeași perioadă din 2021 (înainte de acord). UE a beneficiat, de asemenea, în mare măsură de pe urma acordului: exporturile rutiere ale UE către Moldova au crescut cu 49 % în valoare și cu 36 % în volum în aceeași perioadă.
ROMÂNIA
Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu: Aderarea la zona euro ar putea deveni un proiect strategic de țară pentru următorul deceniu
Viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Cosmin Marinescu, a declarat vineri, la Conferința Internațională „New Technology for Old Markets” de la Chișinău, că România rămâne ferm angajată în obiectivul de a adera la zona euro, acest pas putând constitui „următorul proiect strategic de țară pentru următorul deceniu”.
„În ultimele două decenii, România a înregistrat cel mai rapid avans economic dintre statele UE în ceea ce privește convergența reală. Chiar dacă persistența disparităților regionale rămâne o provocare, este evident că această creștere economică a fost sprijinită de integrarea în Uniunea Europeană, de schimbările instituționale și de creșterea investițiilor străine”, a afirmat Marinescu, subliniind că integrarea europeană și investițiile externe au contribuit decisiv la dezvoltarea economiei românești.
Acesta a atras atenția asupra vulnerabilităților recente, care țin România departe de îndeplinirea criteriilor de la Maastricht.
„În ultimii ani, inflația, ratele dobânzilor pe termen lung și deficitul bugetar au depășit semnificativ valorile de referință corespunzătoare criteriilor de la Maastricht. Aceste vulnerabilități ne reamintesc că stabilitatea financiară nu poate fi considerată un dat”, a avertizat el.
Marinescu a subliniat că aceste dezechilibre impun o abordare fermă și coerentă din partea politicilor economice:
„La fel de important, sustenabilitatea financiară depinde de corectarea celor două deficite care apasă în prezent asupra economiei: deficitul public și deficitul de cont curent. Aceste dezechilibre macroeconomice nu sunt doar surse de vulnerabilitate, ci și un test al coerenței politicilor. Corectarea lor necesită acțiuni ferme, un dialog transparent și o aliniere consecventă a politicilor fiscale, monetare și structurale”, a precizat viceguvernatorul BNR.
Potrivit acestuia, doar prin măsuri ferme și reforme consecvente România își poate întări reziliența și credibilitatea economică, condiții esențiale pentru competitivitatea pe termen lung și pentru atingerea obiectivului de aderare la zona euro.
Conferința de la Chișinău a fost organizată de Banca Națională a Moldovei, în parteneriat cu Banca Națională a României și Banque de France, reunind guvernatori de bănci centrale, experți și reprezentanți ai sectorului financiar din întreaga regiune.
