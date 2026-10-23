Polonia estimează la circa 3,8 mld. de euro investiția într-o bază permanentă pentru 5.000 de militari americani. Decizia SUA este așteptată în decembrie

Construirea unei baze permanente pentru aproximativ 5.000 de militari americani în Polonia ar necesita o investiție de circa 15 miliarde de zloți (aproximativ 3,8 miliarde de euro), a declarat vicepremierul și ministrul apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, într-un interviu pentru WNP.pl, informează EFE, potrivit Agerpres.

Varșovia analizează patru posibile amplasamente și așteaptă în decembrie decizia finală a administrației americane.

„Va fi o investiție de peste zece miliarde, mai precis, de aproximativ 15 miliarde de zloți”, a afirmat ministrul în interviul acordat miercuri, 21 octombrie.

Valoarea investiției va depinde de nivelul implicării americane. Proiectul presupune construirea unei infrastructuri care să permită stabilirea militarilor împreună cu familiile lor. Cu personalul auxiliar, comunitatea ar putea ajunge la aproximativ 25.000 de persoane, ceea ce ar necesita locuințe, școli, servicii și facilități sportive.

Cele patru orașe luate în considerare sunt Wrocław, Poznań, Bydgoszcz și Szczecin. Toate se află la vest de Vistula, în concordanță cu preferințele părții americane.

„Avem amplasamente pregătite, suntem pregătiți pentru construirea infrastructurii și pentru asigurarea fondurilor”, a precizat Kosiniak-Kamysz pentru WNP.pl.

Conform calendarului prezentat de ministru, documentele privind dislocarea forțelor americane ar urma să ajungă la Pentagon în noiembrie, iar decizia finală a Casei Albe este așteptată în decembrie 2026.

Polonia a anunțat la 3 iunie că a înaintat secretarului american al apărării, Pete Hegseth, o propunere oficială pentru înființarea unei noi baze permanente. Demersul a urmat unei serii de consultări între reprezentanții celor două țări.

Ideea unei baze permanente americane denumite „Fort Trump” a fost avansată inițial în 2018 de fostul președinte polonez Andrzej Duda. În septembrie, Kosiniak-Kamysz a declarat că acceptă această denumire, obiectivul prioritar fiind asigurarea unei prezențe militare americane permanente în Polonia.

Pe lângă discuțiile despre bază, ministrul polonez a subliniat importanța transferării în Europa a capacităților de producție și întreținere a armamentului american, inclusiv a rachetelor pentru sistemele Patriot.

Potrivit adjunctului ministrului polonez al apărării, Cezary Tomczyk, în prezent, în Polonia sunt desfășurați, prin rotație, aproximativ 7.000 de soldați americani.