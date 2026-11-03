Polonia găzduiește în perioada 9-22 noiembrie primul exercițiu al Forței Multinaționale pentru Ucraina (MNF-U), la care vor participa aproximativ 2.800 de militari

Aproximativ 2.800 de militari din 11 țări europene vor desfășura, la sfârșitul acestei luni, în Polonia, primul exercițiu al unei noi forțe multinaționale menite să sprijine Ucraina, au anunțat marți Londra și Parisul, informează Euronews.

Condusă de Franța și Regatul Unit, Forța Multinațională – Ucraina (MNF-U) nu are o misiune ofensivă și urmează să fie desfășurată numai după ce se va ajunge la un acord privind încetarea focului pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

Forța, care a fost înființată în 2025 și are deja un cartier general operațional la Paris, nu este o operațiune NATO și beneficiază de o implicare redusă din partea SUA.

Aceasta are ca scop sprijinirea forțelor armate ucrainene, asigurarea securității spațiului aerian ucrainean și reluarea activității economice în Marea Neagră.

Însă amploarea și durata exercițiului, denumit „Koalicja” („Coaliție” în poloneză), riscă să provoace reacții negative din partea Rusiei, Moscova nefiind încă dispusă să accepte pacea.

„Exercițiul va permite testarea rapidității și eficienței cu care mai multe țări pot desfășura forțe terestre, navale și aeriene pentru a sprijini Ucraina odată ce ostilitățile vor înceta”, se arată în declarația comună publicată de Ministerul Apărării din Franța.

„Nu este vorba de un plan ipotetic, ci de o forță reală, gata să vină în ajutorul Ucrainei imediat ce luptele vor înceta”, a declarat ministrul britanic al Apărării, Wes Streeting, potrivit comunicatului britanic.

Exercițiul este programat să se desfășoare în perioada 9-22 noiembrie în sud-estul Poloniei, nu departe de granița cu Ucraina, și va implica 2.800 de militari.

Cel mai mare contingent, format din 1.100 de soldați, va proveni din Franța, iar Marea Britanie va detașa 300 de soldați.

Conform declarației comune, vor participa trupe din Belgia, Estonia, Germania, Franța, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Spania, Suedia, Turcia și Marea Britanie în operațiuni aeriene și terestre în jurul orașului Nowa Deba, situat la aproximativ 100 de kilometri vest de granița cu Ucraina.