Polonia ia în calcul să obțină propriile arme nucleare, afirmă Tusk: Tratăm securitatea nucleară cu maximă seriozitate

Premierul polonez Donald Tusk a semnalat că țara sa va încerca, în cele din urmă, să obțină propriile arme nucleare, în contextul în care Europa își consolidează descurajarea pe fondul îndoielilor privind angajamentul SUA de a apăra continentul.

„Polonia tratează securitatea nucleară cu maximă seriozitate”, a declarat premierul înaintea ședinței săptămânale de guvern de marți, citat de Bloomberg.

„Pe măsură ce capacitățile noastre autonome cresc, vom căuta să pregătim Polonia pentru cele mai autonome acțiuni posibile în acest domeniu, în viitor”, a adăugat Tusk.

Potrivit premierului, Varșovia nu va fi „pasivă”, în timp ce investește și în centrale nucleare.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii.

De altfel, Polonia se află în discuții cu Franța pentru aderarea la “programul de descurajare nucleară avansată”, Donald Tusk fiind primul lider care a reacționat la cea mai amplă revizuire a doctrinei nucleare franceze

Declarațiile premierului polonez sugerează o rară aliniere de viziuni între acesta și președintele Karol Nawrocki, care a afirmat luna trecută că este „un mare susținător al aderării Poloniei la proiectul nuclear”.

Diferențele apar însă în alegerea aliaților. Nawrocki a favorizat o colaborare strânsă cu administrația americană a președintelui Donald Trump, în timp ce Tusk s-a orientat tot mai mult spre o cooperare europeană consolidată.

Totuși, în calitate de semnatar al Tratatului de Neproliferare Nucleară încă din anii 1960, Polonia s-a angajat să nu urmărească și să nu dobândească arme atomice. Anul trecut, Varșovia a semnat un tratat cu Franța, deschizând calea pentru ca Polonia să poată beneficia, eventual, de protecția oferită de rachetele nucleare franceze.

Președintele francez a prezentat luni planuri de cooperare consolidată cu state europene, numind Germania, Polonia, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia, cooperare care ar include exerciții nucleare comune și, în cele din urmă, posibilitatea desfășurării temporare a unor avioane de luptă franceze capabile să transporte armament nuclear în țări aliate.

„Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a subliniat Macron.

El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit.

Planurile ar presupune „participarea forțelor aliate la activitățile noastre nucleare”, inclusiv „desfășurarea, la nevoie, a unor elemente ale forțelor strategice în statele aliate”.

Acestea reprezintă unele dintre cele mai semnificative schimbări în doctrina nucleară a Franței de la sfârșitul Războiului Rece.