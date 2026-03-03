Polonia, în discuții cu Franța pentru aderarea la “programul de descurajare nucleară avansată”. Tusk, primul lider care a reacționat la cea mai amplă revizuire a doctrinei nucleare franceze

Premierul polonez Donald Tusk a confirmat că Polonia poartă discuții cu Franța privind aderarea la „programul său avansat de descurajare nucleară”.

Comentariile sale au venit la scurt timp după ce președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța intenționează să își mărească arsenalul nuclear și să coopereze cu opt aliați europeni, inclusiv Polonia, care ar putea găzdui capabilități nucleare.

„Polonia este în discuții cu Franța și cu un grup al celor mai apropiați aliați europeni privind programul de descurajare nucleară avansată”, a scris Tusk pe rețelele de socializare. „Ne înarmăm împreună cu prietenii noștri pentru ca dușmanii să nu îndrăznească niciodată să ne atace”, a mai adăugat liderul polonez, pe Facebook și pe X.

Poland is in talks with France and a group of closest European allies on the programme of advanced nuclear deterrence. We are arming up together with our friends so that our enemies will never dare to attack us. — Donald Tusk (@donaldtusk) March 2, 2026

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni, într-un discurs susținut la Île Longue, baza navală a programului nuclear francez, că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european, subliniind că responsabilitatea finală privind utilizarea armei nucleare va rămâne exclusiv în mâinile președintelui Republicii.

La un an de când a anunțat „o nouă eră” în care Franța este dispusă să extindă umbrela nucleară către aliații europeni, șeful statului francez a explicat că, de la ultimul său discurs din 2020 privind descurajarea nucleară, „competitorii noștri au evoluat, la fel și partenerii noștri”, iar această schimbare de context impune o revizuire a doctrinei franceze.

Acestea reprezintă unele dintre cele mai semnificative schimbări în doctrina nucleară a Franței de la sfârșitul Războiului Rece.

Președintele francez a prezentat planuri de cooperare consolidată cu state europene, numind Germania, Polonia, Grecia, Țările de Jos, Belgia, Danemarca și Suedia, cooperare care ar include exerciții nucleare comune și, în cele din urmă, posibilitatea desfășurării temporare a unor avioane de luptă franceze capabile să transporte armament nuclear în țări aliate.

„Cred că pot spune că partenerii noștri sunt pregătiți”, a subliniat Macron.

El a subliniat că aceste demersuri sunt desfășurate în „deplină transparență” cu Statele Unite și „în coordonare” cu Regatul Unit.

Planurile ar presupune „participarea forțelor aliate la activitățile noastre nucleare”, inclusiv „desfășurarea, la nevoie, a unor elemente ale forțelor strategice în statele aliate”.