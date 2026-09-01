Polonia își construiește cea mai mare armată terestră din Europa și își mută achizițiile spre industria regională

Polonia se orientează tot mai mult către companiile naționale și central-europene din industria de apărare, în încercarea de a reduce dependența de furnizorii îndepărtați, care nu pot majora rapid livrările în situații de criză, relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Cheltuielile Varșoviei pentru achiziții militare de la companii poloneze, inclusiv prin întreprinderi comune cu producători din alte state central-europene, au crescut de aproape patru ori față de 2022, ajungând anul trecut la 30,4 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 8,15 miliarde de dolari, potrivit datelor Agenției pentru Armament analizate de Reuters.

„Construim cea mai mare armată terestră din Europa”, a declarat pentru Reuters ministrul adjunct al activelor de stat, Konrad Gołota.

„Faptul că un produs este utilizat de armata noastră și faptul că este fabricat în Polonia devin din ce în ce mai importante”, a adăugat acesta.

În 2026, Polonia ar urma să aloce aproximativ 53 miliarde de euro pentru cheltuielile de bază în domeniul apărării, a patra cea mai mare sumă din Uniunea Europeană, după Franța, Italia și Germania, potrivit datelor NATO. Bugetul este în creștere de la 44 miliarde de euro în 2025 și reprezintă aproximativ 4,7% din PIB.

Marile sisteme militare cumpărate din SUA, precum bateriile antirachetă Patriot, tancurile Abrams și avioanele F-35, rămân importante pentru modernizarea armatei poloneze. Autoritățile de la Varșovia acordă însă o prioritate tot mai mare fabricării în țară și în regiune a muniției, dronelor și altor echipamente consumate rapid într-un conflict.

Schimbarea de strategie face parte dintr-un proces mai amplu desfășurat în Europa, unde războiul din Ucraina a demonstrat cât de repede pot fi epuizate stocurile de muniție și cât de dificil pot fi înlocuite atunci când lanțurile de aprovizionare depind de producători aflați la mare distanță.

„Aceasta nu este doar o investiție menită să ne asigure o industrie de apărare foarte dezvoltată, care să servească drept motor al economiei poloneze, ci și o chestiune de independență a lanțurilor de aprovizionare”, a declarat ministrul apărării și vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Aceasta asigură aprovizionarea independentă a liniei frontului, dacă va apărea o asemenea necesitate”, a explicat oficialul polonez.

Noua orientare a Varșoviei creează oportunități pentru companiile de apărare din Europa Centrală. Grupul ceh CSG, unul dintre principalii furnizori de muniție pentru Ucraina, a semnat în ultimele luni mai multe acorduri pentru extinderea producției în Polonia.

Înțelegerile includ transferul tehnologiei pentru producerea pulberilor propulsive către MESKO, companie din cadrul grupului polonez de stat PGZ, și dezvoltarea în comun a producției de drone, rachete, muniție și vehicule blindate.

În luna august, CSG a încheiat un acord de peste 100 milioane de euro cu compania poloneză Dezamet pentru furnizarea unor componente destinate muniției de artilerie de 155 de milimetri și un contract separat, în valoare de 150 milioane de euro, cu Huta Stalowa Wola, pentru echipamente destinate vehiculelor de luptă.

„Europa Centrală trece printr-o schimbare mai amplă a modului în care este construită capacitatea industrială de apărare”, a declarat directorul general al CSG Polska, Wojciech Grzonka.

Compania poloneză Grupa Niewiadów pregătește, la rândul său, o linie de producție pentru muniție de 155 de milimetri în colaborare cu KNDS Ammo France. Capacitatea anuală ar urma să ajungă, începând de anul viitor, la 180.000 de proiectile.

PGZ a anunțat și un parteneriat cu compania estonă Frankenburg Technologies pentru fabricarea în Polonia a unor sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă de acțiune. Autoritățile poloneze discută, de asemenea, extinderea cooperării industriale cu Slovacia și Ungaria.

Grupul german Rheinmetall a indicat cererea generată de programul polonez de modernizare militară drept unul dintre motivele pentru care dezvoltă capacități de producție în Polonia și un centru regional pentru întreținerea și repararea sistemelor terestre de luptă.

Forțele armate poloneze au depășit în acest an pragul de 220.000 de militari, devenind unele dintre cele mai numeroase din Europa. Polonia se numără, alături de Estonia, printre puținele state NATO care se apropie deja de obiectivul Alianței privind alocarea a 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

Varșovia a propus recent și fabricarea în comun, alături de Ucraina și Statele Unite, a rachetelor destinate sistemelor Patriot.

„Dacă vrei să vinzi în Polonia, trebuie să investești în Polonia, trebuie să transferi tehnologie și trebuie să lucrezi împreună cu noi la proiecte comune”, a afirmat Konrad Gołota.

„Cu cât avem de partea noastră mai multe fabrici și mai multă expertiză, cu atât apărarea noastră este mai puternică”, a conchis oficialul polonez.