Polonia își crește bugetul pentru apărare la 4% din PIB în 2023. Morawiecki: Războiul din Ucraina ne determină să ne înarmăm și mai repede

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunțat, luni, că Varșovia își va majora cheltuielile pentru apărare la 4% din PIB în acest an, având în vedere războiul în curs de desfășurare în Ucraina vecină.

„Războiul din Ucraina ne determină să ne înarmăm și mai repede. Anul acesta vom face un efort fără precedent – vom aloca 4% din PIB pentru armata poloneză. Poate cel mai mult dintre toate țările NATO”, a declarat Morawiecki într-un mesaj pe Twitter.

PM @MorawieckiM: The war in #Ukraine makes us arm ourselves even faster. This year we will make an unprecedented effort – we will allocate 4% of GDP to the Polish army. Perhaps the most among all @NATO countries. pic.twitter.com/OOr5Cj38OI

— Chancellery of the Prime Minister of Poland (@PremierRP_en) January 30, 2023