Polonia lansează cel mai amplu program de instruire militară din istoria sa, vizând pregătirea a 500.000 de persoane până în 2026

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că decizia Washingtonului de a repoziționa o parte dintre forțele americane rotaționale din România nu reprezintă o retragere și nu are nicio legătură cu nivelul de angajament al SUA față de România sau față de Alianță.

Într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro, Rutte a subliniat că Statele Unite rămân complet implicate în NATO și că această ajustare este o măsură tehnică de eficientizare a utilizării resurselor militare, secretarul general a subliniat că România rămâne un aliat profund respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mult mai influent și mai puternic decât s-ar crede.

„Americanii au o prezență semnificativă în Europa. Ceea ce fac constant este să își ajusteze prezența, asigurându-se că utilizează cât mai bine trupele lor din Europa, iar această decizie a fost luată în acest sens. Nu are nicio legătură cu România, nicio legătură cu NATO sau cu angajamentul lor. Are legătură cu faptul că vor să se asigure că folosesc la maximum resursele pe care le au”, a declarat Rutte, la București, unde a deschis alături de președintele Nicușor Dan lucrările Forumului NATO pentru industria de apărare.

Rutte a subliniat că România rămâne foarte bine protejată – atât prin forțele sale armate și prin prezența aliată terestră, cât și prin garanțiile oferite de Articolul 5 al Tratatului de la Washington.

„România este extrem de bine protejată de propriile sale forțe armate, de forța aliată terestră, dar și, desigur, de faptul că avem acest acord în NATO, potrivit căruia, dacă veți fi atacați, vom interveni colectiv pentru a vă apăra. Și toate acestea rămân valabile”, a mai spus el.

Întrebat dacă alți aliați NATO vor compensa această ajustare a SUA, Rutte a explicat că redistribuirea trupelor americane face parte dintr-un cadru mai amplu al apărării de pe flancul estic, menționând inițiativa Eastern Sentry, care integrează activitățile militare ale Alianței de la Marea Neagră până în nordul îndepărtat.

„Aceasta este o ajustare, pentru că americanii au ajuns la concluzia că pot utiliza mai bine acele trupe în alt mod. Avem această activitate numită Eastern Sentry, care începe din Marea Neagră și se termină în nordul îndepărtat, integrând tot ceea ce facem pentru a proteja flancul estic. Dacă, în acest context, va fi nevoie de mai multe trupe sau resurse în România, ele vor fi acolo”, a mai spus el.

Rutte a reiterat că apărarea flancului estic este o responsabilitate colectivă NATO, indiferent de drapelul sub care operează trupele.

„Întreaga NATO apără în mod colectiv flancul estic. Asta înseamnă că nu este niciodată vorba doar de un singur drapel pe o misiune, ci mereu de un efort colectiv NATO. Dar întotdeauna pornind, desigur, de la propriile forțe armate române. Și tocmai de aceea sunt atât de bucuros că România investește cu adevărat în această apărare colectivă”, a insistat el.

În contextul îngrijorărilor privind o eventuală „decuplare” între Europa și Statele Unite, Rutte a fost ferm: nu există niciun semn de distanțare a Washingtonului de aliații europeni.

„Permiteți-mi să vă spun încă o dată – interpretați prea mult această decizie. Statele Unite sunt complet angajate în NATO, complet angajate în România”, a precizat secretarul general al NATO.

Rutte a insistat că ajustarea prezenței americane este o mișcare tactică, nu strategică, și că România rămâne un aliat profund respectat în cadrul Alianței Nord-Atlantice, mult mai influent și mai puternic decât s-ar crede.

„Aceasta este activitatea zilnică normală a fiecărui stat – să se asigure că își utilizează trupele cât mai eficient. Au ajuns la concluzia că pot face o mică ajustare, așa cum au făcut. Absolut nimic din această decizie nu are legătură cu această țară. Sunteți foarte apreciați, pentru că ‘punch above your weight’ (n.r. sunteți mai influenți decât s-ar crede) – aveți un impact peste dimensiunea voastră. Sunteți activi în întreaga zonă NATO. Sunteți un aliat NATO extrem de respectat. Și nu o spun doar eu. Aud acest lucru din toate colțurile NATO: România este respectată”, a conchis secretarul general al Alianței.