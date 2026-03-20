Polonia lansează un centru pentru dezvoltarea dronelor și este aproape de finalizarea unui prototip de atac cu rază lungă de acțiune, similar dronei iraniene Shahed

Autor: Alexandra Loy
© Ministerstwo Obrony Narodowej

Polonia își accelerează modernizarea militară prin lansarea Centrului pentru Sisteme Autonome (OSA) la Varșovia, o structură destinată dezvoltării tehnologiilor bazate pe drone și consolidării cooperării dintre armată, industrie și mediul de cercetare, în contextul intensificării eforturilor de apărare după invazia Rusiei în Ucraina.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a anunțat lansarea centrului, subliniind prioritatea accelerării inovării.

„OSA – Centrul pentru Sisteme Autonome a fost lansat! Inovațiile și introducerea rapidă a noilor tehnologii în Armata Poloneză sunt astăzi o prioritate. Simplificăm procedurile astfel încât echipamentele și soluțiile noi să ajungă în armată mai repede decât până acum”, a scris Kosiniak-Kamysz pe X.

Noul centru va reuni instituții publice și private, inclusiv Institutul de Cercetare IDEAS, Grupul Polonez de Armament (PGZ), companii private, start-up-uri și Institutul Tehnic al Forțelor Aeriene, pentru a accelera dezvoltarea și integrarea tehnologiilor emergente.

În paralel, oficialul polonez a indicat că este aproape finalizată o dronă de atac cu rază lungă de acțiune, dezvoltată pe baza expertizei interne.

„Suntem în faza finală a lucrărilor la propria noastră dronă de atac cu rază lungă de acțiune, comparabilă cu soluții de tip Shahed. Programul «Pelargonia» se bazează pe expertiza tehnică poloneză și este dezvoltat de industria poloneză, institute de cercetare și ingineri. În curând vor începe testele pe poligonul din Ustka. Construim propriile capacități, rapid, eficient și la nivel național”, a mai spus ministrul polonez al apărării.

Inițiativa face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a apărării. Conform proiectului de buget pentru 2026, Polonia alocă aproximativ 4,8% din PIB pentru apărare, unul dintre cele mai ridicate niveluri din NATO.

Guvernul de la Varșovia susține că noul centru va conecta forțele armate, institutele de cercetare și industria de apărare, în vederea accelerării inovării și a introducerii rapide a noilor tehnologii în dotarea armatei.

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

