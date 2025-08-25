Polonia nu va mai putea plăti, din 1 octombrie, abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, în urma unui veto al președintelui polonez

Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la rețeaua de sateliți de comunicații Starlink, după ce noul președinte conservator polonez Karol Nawrocki a blocat prin veto o lege care prelungea plata acestui abonament prin care Ucraina are acces la rețeaua de sateliți a lui Elon Musk, o rețea esențială pentru comunicațiile și operațiunile de luptă ale armatei ucrainene în războiul cu Rusia, transmite Reuters, citat de Agerpres.

„Legea, față de care președintele Nawrocki a opus veto, extindea perioada de asistență, adică finanțarea din Fondul de Ajutor pentru Ucraina, până în martie anul viitor. Prin urmare, nu mai există bază legală pentru această finanțare începând cu 1 octombrie”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului polonez al Digitalizării.

Prin rețeaua de sateliți Starlink, miliardarul american Elon Musk a ajutat Ucraina să mențină operaționale internetul și comunicațiile, după ce odată cu lansarea invaziei, în februarie 2022, Rusia a distrus rețelele de internet și telefonie mobilă ucrainene.

Armata ucraineană depinde în mare măsură de terminalele Starlink ale companiei SpaceX pentru comunicațiile pe câmpul de luptă și pentru unele operațiuni cu drone. Aceste sisteme s-au dovedit rezistente în fața operațiunilor de spionaj și bruiaj desfășurate de inamic.

Conform guvernului de la Kiev, până în aprilie anul acesta Ucraina a primit peste 50.000 de terminale Starlink. Ușor de transportat și de utilizat, aceste dispozitive de mărimea unei cutii de pizza comunică cu miile de sateliți SpaceX plasați pe orbită. Primele terminale au fost furnizate Ucrainei chiar de SpaceX, altele fiind donații finanțate de Polonia, SUA și Germania.

Tot într-o lovitură la adresa Kievului, noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a prezentat luni o propunere de limitare a accesului ucrainenilor la alocațiile pentru copii și la asistența medicală, precum și o inițiativă separată de interzicere a glorificării unui lider naționalist ucrainean din al Doilea Război Mondial.

„Nu mi-am schimbat opinia şi intenţionez să-mi duc la îndeplinire obligaţiile şi cred că alocaţia (familială) ar trebui acordată doar acelor ucraineni care fac efortul să lucreze în Polonia, la fel şi în cazul asistenţei medicale”, a declarat el în faţa presei.

Euroscepticul Karol Nawrocki a câștigat la limită alegerile prezidențiale poloneze din luna iunie, dând o mare lovitură eforturilor guvernului centrist al lui Donald Tusk de a consolida orientarea proeuropeană a Varșoviei.

Cu toate acestea, experți ai Atlantic Council arată într-o analiză post-alegeri că adevărata provocare care îl așteaptă pe Nawrocki este aceea de a găsi un echilibru între identificarea unui numitor comun cu guvernul condus de Tusk pentru a lupta împotriva amenințării ruse și necesitatea de a colabora cu administrația Trump, facilitând astfel consensul transatlantic în beneficiul securității europene și ucrainene.