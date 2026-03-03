Polonia nu va sprijini militar loviturile SUA asupra Iranului, transmite ministrul polonez al apărării

Polonia nu intenționează să ofere sprijin militar Statelor Unite în atacurile sale asupra Iranului, a declarat ministrul apărării Władysław Kosiniak-Kamysz în timpul unei vizite la Washington, alăturându-se astfel Germaniei, informează agențiile de presă DPA și PAP, potrivit Agerpres.

„Nu a existat o asemenea cerere și nicio solicitare legată de acest aspect. Polonia nu ia parte la această operațiune”, a spus ministrul polonez.

Kosiniak-Kamysz a adăugat că, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, industriile de apărare din Polonia, Europa și SUA vor trebui să apese pedala de accelerație și să rămână pe deplin pregătite.

El a menționat că armele americane sunt utilizate nu numai de forțele americane, ci și de aliații SUA din Golful Persic.

„Toate acestea vor afecta capacitatea de producție și transferul către Ucraina, precum și achizițiile europene de echipamente americane pentru Ucraina. Aceasta este și o problemă poloneză. Nu am informații despre întârzieri, dar acestea sunt doar primele zile, așa că vom analiza acest lucru cu mare atenție”, a spus el, potrivit Anadolu.

El a avertizat că, în cazul blocării strategicei Strâmtori Ormuz, Rusia ar putea beneficia de creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Într-un interviu pentru publicația italiană Corriere della Sera, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că războiul dintre Israel și Iran, de anul trecut, a „încetinit” livrările de armament către Ucraina și și-a exprimat temerile că situația actuală ar putea genera din nou întârzieri în ceea ce privește sprijinul militar pentru țara sa.

Anul 2026 a fost cu adevărat unul tumultuos: Venezuela, Groenlanda și Iran. Europa se confruntă cu o Rusie expansionistă la granițele sale, o China agresivă din punct de vedere economic și un aliat din ce în ce mai imprevizibil la Washington, conform BBC.

Pe acest fond, președintele francez Emmanuel Macron a anunțat luni într-un discurs privind noua postură nucleară a țării sale că Franța va crește numărul de focoase nucleare și va adapta doctrina sa de descurajare la noile realități de securitate, inclusiv o descurajare avansată la nivel european.

La scurt timp după această veste, Polonia, prin premierul Donald Tusk, a confirmat că poartă discuții cu Franța privind aderarea la „programul său avansat de descurajare nucleară”.

De asemenea, Germania și Franța, printr-o declarație comună Merz-Macron, au dezvăluit că a creat un grup de coordonare la nivel înalt pentru descurajare nucleară în Europa.