Polonia prelungește controalele temporare la frontiera cu Germania până pe 4 octombrie

„Imaginile ostaticilor israelieni sunt cutremurătoare și dezvăluie barbaria Hamas. Toți ostaticii trebuie eliberați imediat și necondiționat. Hamas trebuie să depună armele și să pună capăt dominației asupra Gazei. În același timp, ajutorul umanitar de amploare trebuie să poată ajunge la cei aflați în nevoie”, a scris Kallas, pe platforma X.

The images of Israeli hostages are appalling and expose the barbarity of Hamas. All hostages must be released immediately and unconditionally.

Hamas must disarm and end its rule in Gaza.

At the same time, large-scale humanitarian aid must be allowed to reach those in need.

