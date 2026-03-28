Polonia prelungește cu încă șase luni controalele la frontierele cu Germania și Lituania

Polonia va prelungi controalele la frontierele sale cu Germania și Lituania cu șase luni, până la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Ministerul polonez de Interne, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Polonia a introdus controalele temporare în iulie anul trecut, urmând exemplul mai multor guverne UE în scopul de a limita migrația ilegală.

„Această decizie este cauzată de nevoia de a contracara migrația ilegală și a asigura securitatea internă”, a anunțat ministerul în postarea sa pe platforma X.

Guvernul lui Tusk de la Varșovia s-a confruntat cu presiuni tot mai mari din partea grupurilor paramilitare de dreapta care patrulează zona de frontieră în căutarea migranților fără acte

„Considerăm că restabilirea temporară a controalelor la frontiera polono-germană este necesară pentru a limita și reduce la minimum fluxurile necontrolate de migranți care trec în ambele sensuri”, a declarat, anul trecut, premierul polonez Donald Tusk.