Polonia primește asigurări din partea SUA că anularea desfășurării a 4.000 de militari americani este „de natură logistică” și nu afectează securitatea țării. Tusk: „Totul este sub control”

Premierul polonez Donald Tusk a declarat vineri că decizia Statelor Unite de a anula desfășurarea planificată a 4.000 de militari americani în Polonia are un caracter „pur logistic” și nu afectează capacitățile de descurajare sau securitatea țării, informează EFE, preluat de Agerpres.

„Am primit asigurări (…) că aceste decizii sunt de natură logistică și nu vor afecta direct capacitățile de descurajare și securitatea noastră”, a declarat Tusk, adăugând că „totul este sub control”.

Polonia, care consideră Washingtonul principalul garant al securității sale în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani, cea de-a doua cea mai mare prezență militară americană din Europa după Germania. Majoritatea trupelor sunt desfășurate prin rotație.

Ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a insistat că „nimic nu se schimbă” în ceea ce privește prezența militară americană în Polonia și a sugerat că decizia ar putea fi legată de planul anunțat anterior de Washington privind retragerea a 5.000 de militari americani din Germania.

„Acum este implementată acea decizie”, a transmis Kosiniak-Kamysz într-o postare pe platforma X, precizând că măsura „nu privește Polonia”, dar ar putea influența indirect deciziile privind rotațiile de trupe.

Ulterior, ministrul polonez al apărării a declarat că dacă în Polonia va fi trimisă o altă brigadă decât cea planificată inițial, inclusiv una relocată din Germania, „nu există nicio schimbare în garanțiile de securitate”.

Informațiile privind anularea misiunii au apărut joi, după ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a decis suspendarea unei rotații de nouă luni care urma să includă 4.000 de militari din Texas.

Potrivit unor oficiali americani citați de presa internațională, trupele se pregăteau deja pentru deplasare, iar o parte dintre echipamente se afla în tranzit către Europa.

Generalul Christopher LaNeve, șef interimar de stat major al armatei americane, a confirmat vineri, în Congres, că unitatea vizată era Brigada a 2-a Blindată de Luptă și a declarat că decizia a fost luată după consultări privind reorganizarea forțelor americane din Europa.

La rândul său, Pentagonul a respins ideea unei decizii improvizate.

„Decizia privind retragerea trupelor urmează un proces amplu și multistratificat, care include perspectivele liderilor-cheie ai armatei americane din Europa și ale întregului lanț de comandă. Nu a fost o decizie neașteptată, luată în ultimul moment”, a transmis Departamentul american al Apărării.

Decizia vine pe fondul tensiunilor dintre administrația Donald Trump și mai mulți aliați europeni privind războiul din Iran și rolul Europei în securitatea regională.

La începutul lunii, Pentagonul a anunțat retragerea a 5.000 de militari americani din Germania, după schimbul de replici dintre Trump și cancelarul german Friedrich Merz privind conflictul din Orientul Mijlociu. Trump a avertizat ulterior că reducerea efectivelor militare americane din Europa ar putea depăși acest nivel.