Polonia reduce taxele pentru 3,5 milioane de contribuabili și le majorează pentru marile companii, pe fondul unui deficit de 7% și al creșterii investițiilor în apărare

Polonia intenționează să modifice sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, măsurile urmând să reducă taxele pentru aproximativ 3,5 milioane de contribuabili, a anunțat premierul Donald Tusk, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Guvernul de la Varșovia vrea să majoreze pragul pentru cea de-a doua tranșă de impozitare, de la 120.000 la 130.000 de zloți, iar veniturile între 130.000 și 150.000 de zloți ar urma să fie taxate cu 24%. Cota de 32% s-ar aplica pentru veniturile de peste 150.000 de zloți.

Pentru compensarea veniturilor pierdute la buget, impozitul pe profit pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro ar urma să crească de la 19% la 22%. Totodată, taxa de solidaritate pentru veniturile de peste un milion de zloți anual ar urma să crească de la 4% la 5%.

Măsurile sunt propuse în condițiile în care Polonia are un deficit bugetar de peste 7% din PIB, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru apărare.

„De aceea, acest lucru necesită acțiuni foarte prudente. Dacă în prezent avem un deficit de aproximativ 7% din PIB, este evident că acesta nu poate fi mai mare”, a spus Tusk.

Modificările trebuie aprobate de Parlament și promulgate de președintele Poloniei. Ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, estimează că pachetul va avea o recepție „ușor pozitivă” din partea agențiilor de rating.