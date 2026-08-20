Polonia reduce taxele pentru 3,5 milioane de contribuabili și le majorează pentru marile companii, pe fondul unui deficit de 7% și al creșterii investițiilor în apărare

U.E.
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Kancelaria Premiera/ Flickr

Polonia intenționează să modifice sistemul de impozitare a veniturilor persoanelor fizice, măsurile urmând să reducă taxele pentru aproximativ 3,5 milioane de contribuabili, a anunțat premierul Donald Tusk, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Guvernul de la Varșovia vrea să majoreze pragul pentru cea de-a doua tranșă de impozitare, de la 120.000 la 130.000 de zloți, iar veniturile între 130.000 și 150.000 de zloți ar urma să fie taxate cu 24%. Cota de 32% s-ar aplica pentru veniturile de peste 150.000 de zloți.

Pentru compensarea veniturilor pierdute la buget, impozitul pe profit pentru companiile cu venituri de peste 50 de milioane de euro ar urma să crească de la 19% la 22%. Totodată, taxa de solidaritate pentru veniturile de peste un milion de zloți anual ar urma să crească de la 4% la 5%.

Măsurile sunt propuse în condițiile în care Polonia are un deficit bugetar de peste 7% din PIB, pe fondul creșterii cheltuielilor pentru apărare.

„De aceea, acest lucru necesită acțiuni foarte prudente. Dacă în prezent avem un deficit de aproximativ 7% din PIB, este evident că acesta nu poate fi mai mare”, a spus Tusk.

Modificările trebuie aprobate de Parlament și promulgate de președintele Poloniei. Ministrul Finanțelor, Andrzej Domanski, estimează că pachetul va avea o recepție „ușor pozitivă” din partea agențiilor de rating.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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