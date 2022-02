Polonia reiterează că Nord Stream 2 reprezintă ”o amenințare la adresa securității energetice a Europei”. Vicecancelarul Germaniei: Funcționarea gazoductului va depinde de evoluțiile geopolitice

Președintele Consiliului European, Charles Michel, l-a asigurat pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, că ”Uniunea Europeană va reacționa unit și ferm în fața oricărei noi agresiuni militare ruse” împotriva Ucraina.

Într-un mesaj publicat pe Twitter în care anunță că a avut o convorbire telefonică cu Zelenski, Charles Michel a transmis solidaritatea europeană cu Ucraina.

Coordination with president @ZelenskyyUa on the latest developments in and around Ukraine.

The EU will respond with unity and firmness to any further Russian military aggression.

Solidarity with Ukraine. pic.twitter.com/ydoPRpWh8x

