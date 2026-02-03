“Polonia se uită și spre Nord” – Sikorsi semnalează, la Oslo, o pivotare strategică a țării sale: Ne place să ne considerăm sudul Scandinaviei

Polonia „se uită spre nord”, intenționează să își consolideze cooperarea strategică cu Norvegia în domeniul securității și apărării, pe fondul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și al creșterii amenințărilor la adresa flancurilor estic și nordic ale NATO, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski în cadrul Conferinței de Securitate de la Oslo 2026.

„Vin aici cu un mesaj simplu: Polonia se uită și spre Nord. Suntem dispuși să dezvoltăm și mai mult cooperarea noastră bilaterală cu Norvegia. Cred că țările noastre au un rol strategic de jucat pe continent. Poziția geografică a țărilor noastre ne conferă un rol strategic cu privire la Rusia. (…) Polonia este poziționată între est și vest. În vremurile de demult ale NATO, se glumea că Dumnezeu a creat Polonia pentru războiul cu tancuri. Încercăm să scăpăm de imaginea asta și acum ne place să ne considerăm ca fiind sudul Scandinaviei”, a afirmat Sikorski la deschiderea intervenției sale în cadrul conferinței, arătând disponibilitatea să își consolideze profilul strategic în spațiul scandinav.

Șeful diplomației poloneze a participat la Conferința de Securitate de la Oslo 2026 în timpul unei vizite oficiale în Norvegia, care a inclus și convorbiri bilaterale cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, cu ministrul afacerilor externe Espen Barth Eide și cu ministrul apărării Tore Onshuus Sandvik, potrivit unui comunicat al diplomației de la Varșovia.

În cadrul conferinței, într-un panel co-găzduit împreună cu ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide, Sikorski a prezentat o evaluare a provocărilor cu care se confruntă Europa de Nord și Alianța Nord-Atlantică în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, al instabilității geopolitice și al transformării echilibrului global de putere. Norvegia, partener strategic al Poloniei în Europa de Nord, sprijină, la fel ca Polonia, consolidarea capacităților de apărare și descurajare ale NATO și extinderea prezenței militare a Alianței pe flancurile sale estic și nordic.

Potrivit autorităților poloneze, Norvegia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Poloniei în domeniul securității și apărării în Europa, cooperarea strânsă dintre forțele armate și industriile de apărare ale celor două state fiind un element central al relației bilaterale.

În cadrul întâlnirilor bilaterale, oficialii au discutat despre stadiul actual al relațiilor polono-norvegiene, caracterizate în ultimii ani de o cooperare intensă și multidimensională. Cele două țări mențin o cooperare politică solidă în domenii precum securitatea, apărarea, economia și cultura, iar consultările la nivel înalt au loc în mod regulat, atât bilateral, cât și în cadrul unor inițiative internaționale mai ample.

Discuțiile cu reprezentanții guvernului norvegian s-au concentrat și asupra securității în regiunea Mării Baltice, protejării infrastructurii critice subacvatice, combaterii flotei din umbră și agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.

În cadrul unei conferințe de presă comune, miniștrii de externe ai Poloniei și Norvegiei și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina și au subliniat importanța combaterii flotei din umbră și a amenințărilor pe care aceasta le reprezintă pentru securitatea regională și ecosistemul Mării Baltice. Sikorski a mulțumit Norvegiei pentru contribuția militară la securizarea operațiunilor aeroportului din Rzeszów și a subliniat necesitatea adoptării rapide a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni.

„Încurajez Norvegia să joace un rol mai important în contracararea flotei din umbră. Această flotă nu este alcătuită din umbre, ci din epave care reprezintă o amenințare reală pentru Marea Baltică”, a declarat ministrul polonez de externe.

Polonia și-a intensificat semnificativ angajamentul diplomatic și de securitate față de statele baltice și nordice începând cu 2023, pe fondul degradării mediului de securitate regional și al amenințărilor persistente din partea Rusiei, relevă o analiză din partea Jamestown Foundation.

Această reorientare a fost asumată explicit de noua conducere politică de la Varșovia, ministrul de externe Radosław Sikorski și premierul Donald Tusk subliniind importanța bazinului Mării Baltice și a cooperării cu țările nordice drept priorități ale politicii externe poloneze. Pași concreți au urmat rapid, de la participarea Poloniei la reuniuni ale formatului Nordic-Baltic Eight, până la acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Suedia și Norvegia, integrarea în exerciții NATO comune și consolidarea cooperării industriale militare, inclusiv alegerea unui șantier naval suedez pentru construirea de submarine destinate Marinei poloneze.

Această schimbare strategică este determinată atât de factori de securitate, cât și economici. Din perspectiva Varșoviei, statele nordice și baltice împărtășesc aceeași evaluare a amenințării ruse și dispun de capacități militare și industriale credibile, mai ales după aderarea Finlandei și Suediei la NATO.

În paralel, Marea Baltică a devenit vitală pentru economia și securitatea energetică a Poloniei, concentrând importuri esențiale de gaze, petrol și alte resurse, precum și infrastructuri critice, de la cabluri de telecomunicații la parcuri eoliene offshore.

Totodată, intensificarea cooperării nordice a dus la o relativă deprioritizare a altor direcții tradiționale ale politicii externe poloneze, însă autoritățile de la Varșovia consideră această orientare nu o opțiune conjuncturală, ci o necesitate strategică pe termen lung, menită să consolideze reziliența regională în fața presiunilor și provocărilor Rusiei.