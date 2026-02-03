U.E.
“Polonia se uită și spre Nord” – Sikorsi semnalează, la Oslo, o pivotare strategică a țării sale: Ne place să ne considerăm sudul Scandinaviei
Polonia „se uită spre nord”, intenționează să își consolideze cooperarea strategică cu Norvegia în domeniul securității și apărării, pe fondul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și al creșterii amenințărilor la adresa flancurilor estic și nordic ale NATO, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski în cadrul Conferinței de Securitate de la Oslo 2026.
„Vin aici cu un mesaj simplu: Polonia se uită și spre Nord. Suntem dispuși să dezvoltăm și mai mult cooperarea noastră bilaterală cu Norvegia. Cred că țările noastre au un rol strategic de jucat pe continent. Poziția geografică a țărilor noastre ne conferă un rol strategic cu privire la Rusia. (…) Polonia este poziționată între est și vest. În vremurile de demult ale NATO, se glumea că Dumnezeu a creat Polonia pentru războiul cu tancuri. Încercăm să scăpăm de imaginea asta și acum ne place să ne considerăm ca fiind sudul Scandinaviei”, a afirmat Sikorski la deschiderea intervenției sale în cadrul conferinței, arătând disponibilitatea să își consolideze profilul strategic în spațiul scandinav.
Șeful diplomației poloneze a participat la Conferința de Securitate de la Oslo 2026 în timpul unei vizite oficiale în Norvegia, care a inclus și convorbiri bilaterale cu prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre, cu ministrul afacerilor externe Espen Barth Eide și cu ministrul apărării Tore Onshuus Sandvik, potrivit unui comunicat al diplomației de la Varșovia.
În cadrul conferinței, într-un panel co-găzduit împreună cu ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide, Sikorski a prezentat o evaluare a provocărilor cu care se confruntă Europa de Nord și Alianța Nord-Atlantică în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, al instabilității geopolitice și al transformării echilibrului global de putere. Norvegia, partener strategic al Poloniei în Europa de Nord, sprijină, la fel ca Polonia, consolidarea capacităților de apărare și descurajare ale NATO și extinderea prezenței militare a Alianței pe flancurile sale estic și nordic.
Potrivit autorităților poloneze, Norvegia rămâne unul dintre cei mai importanți parteneri ai Poloniei în domeniul securității și apărării în Europa, cooperarea strânsă dintre forțele armate și industriile de apărare ale celor două state fiind un element central al relației bilaterale.
În cadrul întâlnirilor bilaterale, oficialii au discutat despre stadiul actual al relațiilor polono-norvegiene, caracterizate în ultimii ani de o cooperare intensă și multidimensională. Cele două țări mențin o cooperare politică solidă în domenii precum securitatea, apărarea, economia și cultura, iar consultările la nivel înalt au loc în mod regulat, atât bilateral, cât și în cadrul unor inițiative internaționale mai ample.
Discuțiile cu reprezentanții guvernului norvegian s-au concentrat și asupra securității în regiunea Mării Baltice, protejării infrastructurii critice subacvatice, combaterii flotei din umbră și agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
În cadrul unei conferințe de presă comune, miniștrii de externe ai Poloniei și Norvegiei și-au exprimat sprijinul pentru Ucraina și au subliniat importanța combaterii flotei din umbră și a amenințărilor pe care aceasta le reprezintă pentru securitatea regională și ecosistemul Mării Baltice. Sikorski a mulțumit Norvegiei pentru contribuția militară la securizarea operațiunilor aeroportului din Rzeszów și a subliniat necesitatea adoptării rapide a celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni.
„Încurajez Norvegia să joace un rol mai important în contracararea flotei din umbră. Această flotă nu este alcătuită din umbre, ci din epave care reprezintă o amenințare reală pentru Marea Baltică”, a declarat ministrul polonez de externe.
Polonia și-a intensificat semnificativ angajamentul diplomatic și de securitate față de statele baltice și nordice începând cu 2023, pe fondul degradării mediului de securitate regional și al amenințărilor persistente din partea Rusiei, relevă o analiză din partea Jamestown Foundation.
Această reorientare a fost asumată explicit de noua conducere politică de la Varșovia, ministrul de externe Radosław Sikorski și premierul Donald Tusk subliniind importanța bazinului Mării Baltice și a cooperării cu țările nordice drept priorități ale politicii externe poloneze. Pași concreți au urmat rapid, de la participarea Poloniei la reuniuni ale formatului Nordic-Baltic Eight, până la acorduri de cooperare în domeniul apărării cu Suedia și Norvegia, integrarea în exerciții NATO comune și consolidarea cooperării industriale militare, inclusiv alegerea unui șantier naval suedez pentru construirea de submarine destinate Marinei poloneze.
Această schimbare strategică este determinată atât de factori de securitate, cât și economici. Din perspectiva Varșoviei, statele nordice și baltice împărtășesc aceeași evaluare a amenințării ruse și dispun de capacități militare și industriale credibile, mai ales după aderarea Finlandei și Suediei la NATO.
În paralel, Marea Baltică a devenit vitală pentru economia și securitatea energetică a Poloniei, concentrând importuri esențiale de gaze, petrol și alte resurse, precum și infrastructuri critice, de la cabluri de telecomunicații la parcuri eoliene offshore.
Totodată, intensificarea cooperării nordice a dus la o relativă deprioritizare a altor direcții tradiționale ale politicii externe poloneze, însă autoritățile de la Varșovia consideră această orientare nu o opțiune conjuncturală, ci o necesitate strategică pe termen lung, menită să consolideze reziliența regională în fața presiunilor și provocărilor Rusiei.
RUSIA
Macron: Sunt în pregătire discuții tehnice pentru reluarea dialogului direct dintre Europa și Rusia
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți că sunt în desfășurare lucrări pregătitoare pentru reluarea discuțiilor directe dintre Europa și Rusia cu privire la războiul din Ucraina, informează Politico.
„Acest lucru trebuie pregătit, astfel că sunt în curs discuții tehnice pentru a pregăti acest proces”, a spus Macron, răspunzând unei întrebări a unui jurnalist referitoare la apelul său din luna decembrie de a relua dialogul cu președintele rus Vladimir Putin.
„Este important ca europenii să își restabilească propriile canale de comunicare, iar acest lucru este pregătit la nivel tehnic”, a adăugat președintele francez, în timpul unei vizite de lucru în departamentul Haute-Saône.
Citiți și
Macron consideră “util” ca Europa, nu doar SUA, să discute cu Putin “în forma cuvenită”: Să nu lăsăm conversația condusă exclusiv “de intermediari”
Parisul salută disponibilitatea lui Vladimir Putin de a discuta cu Emmanuel Macron. Detaliile, stabilite în zilele următoare
Macron a subliniat că eventualele discuții cu Vladimir Putin ar trebui să fie coordonate cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu „principalii săi colegi europeni”, insistând asupra rolului „coaliției de voință”, care reunește state cu poziții similare ce sprijină Ucraina.
Totodată, liderul de la Elysee a precizat că Rusia nu dă semne reale că ar fi dispusă să negocieze pacea, atât timp cât continuă atacurile asupra Ucrainei.
„Înainte de toate, astăzi, continuăm să sprijinim Ucraina, care se află sub bombe, în frig, cu atacuri asupra civililor și asupra infrastructurii energetice a Ucrainei de către ruși, care sunt intolerabile și nu arată o voință reală de a negocia pentru pace”, a declarat Emmanuel Macron.
COMISIA EUROPEANA
UE stabilește primul standard voluntar din lume pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon: Un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică
Comisia Europeană a adoptat primul set de metodologii în temeiul Regulamentului privind eliminarea carbonului și agricultura bazată pe carbon (CRCF) pentru a certifica activitățile care elimină definitiv CO2 din atmosferă.
Prin adoptarea acestor prime metodologii de certificare voluntară, UE stabilește norme clare și creează noi oportunități pentru inovarea în domeniul climei, investiții în tehnologii de eliminare a dioxidului carbonului și combaterea „greenwashingului”.
Această etapă importantă poziționează Uniunea Europeană ca lider mondial în domeniul eliminării carbonului, contribuind la crearea unei piețe emergente atât pentru start-up-urile inovatoare, cât și pentru o bioeconomie importantă a UE, sprijinind în același timp obiectivul UE de a deveni neutră din punct de vedere climatic până în 2050, precizează Comisia Europeană printr-un comunicat.
Noile norme acoperă trei tipuri de activități permanente de eliminare a dioxidului de carbon, selectate pentru maturitatea lor tehnologică și contribuția potențială la obiectivele climatice ale UE:
- Captarea directă a aerului cu stocarea carbonului („DACCS”)
- Captarea emisiilor biogene cu stocarea carbonului („BioCCS”)
- Eliminarea dioxidului de carbon prin biochar („BCR”).
„Uniunea Europeană ia măsuri decisive pentru a conduce efortul global de eliminare a carbonului. Prin stabilirea unor standarde voluntare clare și solide, nu numai că încurajăm acțiuni responsabile și climatice în Europa, ci și stabilim un punct de referință global pe care alții să îl urmeze. Acesta este un pas vital către atingerea obiectivelor noastre de neutralitate climatică și asigurarea unui viitor durabil”, a menționat Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă, zero emisii nete și creștere curată.
Odată cu punerea în aplicare a cadrului de certificare și a normelor de guvernanță, proiectele de eliminare a dioxidului de carbon care utilizează DACCS, BioCCS și biochar pot începe să solicite certificarea UE. Acest lucru marchează trecerea de la stabilirea normelor la acțiune, permițând certificarea și recunoașterea primelor proiecte în cadrul UE de eliminare a dioxidului de carbon în lunile următoare.
Un standard european pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon
Cele trei metodologii adoptate astăzi stabilesc norme clare, cu temei juridic și voluntare, pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, definind ce se consideră a fi o tonă eliminată, cum trebuie asigurată permanența și cum sunt abordate riscurile principale, cum ar fi scurgerile și răspunderile.
Împreună, acestea stabilesc primul standard cuprinzător al Uniunii Europene pentru eliminarea permanentă a dioxidului de carbon, oferind claritatea mult așteptată pentru întreprinderile și investitorii activi în acest domeniu în plină expansiune.
Bazându-se pe legislația UE existentă în domeniul climei, cadrul de certificare asigură integritatea mediului, reducând în același timp la minimum complexitatea administrativă.
Regulamentul delegat va fi transmis acum Parlamentului European și Consiliului UE pentru o perioadă de examinare de două luni, care poate fi prelungită cu încă două luni. În absența unor obiecții, se preconizează că acesta va fi publicat în Jurnalul Oficial la începutul lunii aprilie, urmând să intre în vigoare 20 de zile mai târziu.
Comisia finalizează două regulamente delegate suplimentare privind metodologiile de certificare, a căror adoptare este preconizată pentru 2026:
- Metodologii de agricultură bazată pe carbon pentru activități precum agricultura și agrosilvicultura, reumidificarea turbăriilor și împădurirea. Aceste metodologii vor ajuta agricultorii și silvicultorii să obțină plăți bazate pe rezultate, completându-le veniturile și sprijinindu-i în tranziția către un sistem de producție mai rezilient.
- Metodologii pentru stocarea carbonului în produsele de construcție pe bază biologică, care vor ajuta proprietarii de clădiri să demonstreze performanța de stocare a carbonului a clădirilor lor și vor încuraja sectorul construcțiilor să adopte principiile bioeconomiei circulare.
Pentru a stimula piața voluntară a creditelor CRCF, Comisia a anunțat înființarea unui club al cumpărătorilor din UE pentru eliminarea permanentă a carbonului și agricultura bazată pe carbon în cadrul noii strategii a UE privind bioeconomia.
Comisia analizează cele mai bune modalități de a cataliza finanțarea publică și privată și de a accelera implementarea și extinderea tehnologiilor de eliminare a carbonului. Consiliul european pentru inovare și Fondul pentru inovare sprijină, de asemenea, proiecte inovatoare de eliminare a carbonului.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Victor Negrescu: Protejarea copiilor online nu se rezumă la interdicții. PE propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale, responsabilitatea platformelor și educație digitală
Dezbaterea privind prezența copiilor pe rețelele sociale este necesară, însă nu poate fi limitată exclusiv la ideea interzicerii, avertizează vicepreședintele Parlamentul European, Victor Negrescu, într-o postare publicată pe Facebook. Potrivit eurodeputatului, abordarea europeană pune accent pe siguranța digitală, responsabilitatea platformelor și educația digitală, nu doar pe stabilirea unei limite de vârstă.
În acest context, Victor Negrescu amintește că în noiembrie 2025, Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ privind protecția minorilor în mediul online, document care propune un set amplu de măsuri pentru consolidarea siguranței digitale a copiilor și tinerilor.
„Dezbaterea despre prezența copiilor pe rețelele sociale este una importantă, dar trebuie să meargă dincolo de discuția privind interzicerea”, subliniază eurodeputatul.
Raportul Parlamentului European susține, printre altele, stabilirea unui prag minim armonizat de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale și alte servicii online, cu posibilitatea accesului între 13 și 16 ani doar cu consimțământul părinților. Documentul solicită, de asemenea, aplicarea strictă a legislației europene existente, în special a Legii privind serviciile digitale (DSA), pentru a obliga platformele să elimine caracteristicile dăunătoare și manipulatoare și să protejeze sănătatea și drepturile utilizatorilor tineri.
Potrivit lui Victor Negrescu, raportul mai prevede evaluări clare și sancțiuni pentru platformele care nu respectă obligațiile privind protecția minorilor, dezvoltarea unor mecanisme eficiente de verificare a vârstei, precum și introducerea unui design digital „safe-by-default”. Totodată, este subliniată necesitatea consolidării capacității autorităților naționale și a cooperării la nivelul Uniunii Europene pentru o aplicare consecventă a regulilor.
Eurodeputatul român arată că, pe baza acestor discuții și bilanțuri europene, a propus de-a lungul timpului o serie de soluții concrete, pentru care a obținut sprijin financiar și susținere din partea societății civile. Printre acestea se numără adoptarea unei Cărți Naționale a Drepturilor Cetățenilor în Mediul Online, implementarea integrală a raportului Parlamentului European privind educația digitală, precum și utilizarea fondurilor din Programul Operațional Educație și PNRR pentru formare și instruire digitală.
Victor Negrescu pledează, de asemenea, pentru aplicarea coerentă a legislației europene DSA, DMA (Digital Market Act – Legea privind piețele digitale) și AI Act în România, introducerea principiului potrivit căruia „ce este ilegal offline trebuie să fie ilegal și online”, separarea platformelor dedicate minorilor de cele pentru adulți și dezvoltarea unor infrastructuri digitale cu scop exclusiv educațional.
În final, eurodeputatul subliniază importanța consultării reale a tinerilor și părinților în elaborarea oricărei strategii publice privind mediul digital și avertizează că soluțiile propuse există deja, fiind ancorate în realitatea legislativă europeană și națională.
„Aceste soluții nu sunt doar declarații de intenție, ci sunt ancorate în realitatea legislativă și societală națională și europeană. Acum este nevoie de voință politică pentru a le transforma în practici de protecție eficientă”, concluzionează Victor Negrescu.
