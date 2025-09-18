INTERNAȚIONAL
Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor
Ministrul polonez al Apărării a semnat astăzi un acord de parteneriat cu Ucraina și a declarat că Polonia speră să beneficieze de cunoștințele și expertiza Ucrainei în utilizarea dronelor în război, relatează The guardian.
Anunțul vine la o săptămână după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, stârnind o dezbatere națională despre apărarea aeriană și pregătirea țării pentru eventuale atacuri viitoare.
„Ne dorim să beneficiem de cunoștințele și competențele voastre și vrem ca firmele poloneze, atât cele publice, cât și cele private, să poată participa împreună la acest proces”, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, în cadrul unei conferințe de presă la Kiev.
Omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, a declarat că trupele și inginerii ucraineni își vor instrui colegii polonezi, potrivit Reuters.
„Suntem pregătiți să împărtășim experiența noastră în orice condiții, dar principalul scop este apărarea aeriană împotriva dronelor și rachetelor rusești”, a spus Shmyhal.
Frontierele Europei sunt în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
După ce a testat vigilența zonei de nord a flancului estic al NATO, Moscova a căutat să vadă care este capacitatea de răspuns și a zonei de sud. O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, în spațiul aerian al României.
MAREA BRITANIE
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat, în timpul unei întâlniri la reședința rurală de la Chequers a liderului britanic, despre cum să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, relatează NPR.
„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO”, a spus Starmer în declarațiile sale de deschidere la o conferință de presă comună ce a urmat semnării acordului de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și Regatul Unit „sunt gata să definească împreună acest secol”.
„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Așadar, astăzi am discutat despre cum ne putem consolida apărarea pentru a sprijini și mai mult Ucraina și pentru a crește decisiv presiunea asupra lui Putin, astfel încât să accepte un acord de pace durabil”, a declarat Starmer.
A trecut o lună de când Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin pentru discuții în Alaska — o întâlnire despre care spunea că va duce la negocieri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă acea întâlnire nu a avut loc, iar atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat.
Starmer i-a mobilizat și pe alți lideri europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a sprijini mai mult Ucraina. Însă, înaintea călătoriei, Trump a condiționat impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de faptul ca membrii NATO să oprească achizițiile de energie din Rusia și să aplice tarife masive asupra importurilor de bunuri chinezești.
În declarațiile sale de început, Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin, spunând că se aștepta să îi fie mai ușor să medieze o încheiere a războiului datorită relației sale bune cu președintele rus.
„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, s-a confesat liderul american.
Întrebat despre pașii următori în privința Rusiei, el a afirmat că lipsa de progres a fost „cea mai mare dezamăgire” a sa, deși războiul „nu afectează Statele Unite”.
Premierul britanic a dat ca exemplu atacurile recente ale Rusiei și incursiunea recentă cu drone, care arată nevoia de a pune mai multă presiune pe Putin.
„Doar atunci când președintele a pus presiune pe Putin acesta a arătat vreo intenție de a se mișca. Deci trebuie să intensificăm presiunea”, a punctat liderul de pe Downing Street 10.
„Ceea ce putem vedea este fie o îndrăzneală mai mare, fie cel puțin o imprudență sporită din partea lui Putin, și de aceea am spus mai devreme că acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Trebuie să intensificăm”, a spus Starmer.
El a adăugat că guvernele britanic și francez își intensifică planificarea militară și a sugerat că este nevoie și de „o garanție americană”.
În timpul declarațiilor sale, Trump a mai indicat că Statele Unite încearcă să redobândească controlul asupra bazei aeriene Bagram, la nord de Kabul, în Afganistan.
„Încercăm să o recuperăm pentru că ei au nevoie de lucruri de la noi. Vrem acea bază înapoi. Dar unul dintre motivele pentru care o vrem este, după cum știți, faptul că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a spus Trump.
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
MAREA BRITANIE
După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol”
Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor, relatează Associated Press.
Trump și Starmer au organizat o masă rotundă cu lideri din mediul de afaceri în momentul semnării acordului. De asemenea, au avut loc întâlniri private în cadrul cărora se preconiza că vor fi discutate războaiele din Ucraina și Gaza, precum și tarifele pe care SUA le-ar putea aplica oțelului importat din Marea Britanie.
La ceremonia de semnare a unui acord menit să promoveze investițiile în tehnologie în ambele țări, Starmer s-a referit la președintele american ca „prietenul meu, prietenul nostru” și a vorbit despre „lideri care se respectă reciproc și lideri care se plac sincer”.
Evenimentul a avut loc la Chequers, un conac din secolul al XVI-lea situat la nord-vest de Londra, care servește ca refugiu rural pentru liderii britanici.
„Astăzi am depășit cu mult legătura unică” dintre Marea Britanie și SUA, a afirmat Starmer într-o conferință de presă, precizând noul acord „confirmând statutul nostru de parteneri principali în domeniul științei și tehnologiei, gata să definim împreună acest secol, așa cum am făcut-o și în secolul trecut”, relatează și BBC.
„Am reînnoit relația specială pentru o nouă eră”, a continuat el, potrivit The Guardian.
Conform premierului britanic, investițiile de 150 de miliarde de lire sterline (200 de miliarde de dolari) pe care acordul în domeniul tehnologic le va genera ar trebui să creeze 15.000 de locuri de muncă în Marea Britanie.
La rândul său, Donald Trump a apreciat că SUA și Marea Britanie au făcut „mai mult bine pe planetă decât oricare alte două națiuni din istoria umanității”, liderul american punctând ambele țări sunt „unite pentru totdeauna” și vor fi prietene pentru totdeauna, aspect care a fost principalul motivul pentru care a încheiat primul său acord comercial cu Marea Britanie.
El l-a numit pe Starmer un „negociator dur” și a apreciat că este posibil ca acordul să fi fost mai avantajos pentru Marea Britanie decât pentru SUA. Premierul britanic a intervenit, spunând cu tact că este „un acord bun pentru amândoi”.
Potrivit textului publicat de Downing Street, Memorandumul de Înțelegere dintre SUA și Regatul Unit privind „Technology Prosperity Deal” are ca scop consolidarea cooperării bilaterale în domeniul științei și tehnologiei pentru a sprijini prosperitatea și securitatea comună.
Documentul difuzat de guvernul britanic subliniază parteneriatul strategic dintre cele două țări, experiența lor în inovație și tehnologiile disruptive, precum și dorința de a menține leadership-ul global în aceste domenii.
Domeniile principale de cooperare includ:
Inteligența artificială (AI): dezvoltarea infrastructurii, a seturilor de date științifice, a modelelor pentru biotehnologie, medicină de precizie și energie de fuziune; promovarea exporturilor și a politicilor pro-inovare; schimb de expertiză și resurse între institutele de AI din SUA și UK.
Energie nucleară civilă: accelerarea implementării reactoarelor avansate, securizarea lanțului de aprovizionare cu combustibili nucleari (inclusiv independența față de Rusia până în 2028), armonizarea reglementărilor, promovarea standardelor comune și dezvoltarea fuziunii nucleare.
Tehnologii cuantice: crearea de programe comune de benchmarking și competiții pentru algoritmi cuantici, dezvoltarea standardelor interoperabile, accelerarea aplicațiilor practice în domenii precum sănătatea, finanțele și apărarea.
Inovație: colaborare în securitatea cercetării, telecomunicații (6G), infrastructuri critice, reziliența sistemelor de poziționare și timp, precum și atragerea de investiții private pentru tehnologii critice.
Pentru implementarea acordului este prevăzută e crearea unui Grup de Lucru la nivel ministerial în termen de șase luni, care să stabilească prioritățile și să monitorizeze proiectele comune. Anual, SUA și Regatul Unit vor evalua progresul și vor ajusta direcțiile de cooperare. Memorandumul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic și nu implică angajamente financiare directe, dar oferă cadrul strategic pentru extinderea parteneriatului tehnologic SUA – Marea Britanie.
Citiți și Ofensivă de farmec și fast la curtea regelui Charles al III-lea pentru cel mai de seamă aliat: Prima zi a vizitei lui Trump, primul președinte american onorat cu două vizite de stat în Regatul Unit
Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.
Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.
Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.
Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.
CONSILIUL UE
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Consiliul UE a decis poziția pe care Uniunea Europeană o va adopta în Comitetul de Asociere UE – Republica Moldova, în configurația comercială, privind extinderea accesului pe piață pentru anumite exporturi care nu sunt încă liberalizate: prune, struguri de masă, mere, roșii, usturoi, cireșe și suc de struguri.
Potrivit comunicatului oficial, aceste produse nu sunt încă pe deplin liberalizate pentru export din Republica Moldova către UE și, în mod normal, ar fi supuse unor contingente tarifare scutite de taxe vamale. Până acum însă, ele au fost incluse în măsurile unilaterale de liberalizare a comerțului adoptate de UE pentru Republica Moldova în iulie 2022, ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, și ulterior prelungite până la 24 iulie 2025.
Obiectivul UE este acum să treacă de la acest regim temporar la un cadru pe termen lung, care să ofere stabilitate actorilor economici de ambele părți și să stimuleze fluxurile comerciale, protejând totodată sectoarele agricole sensibile din UE.
Viitorul acord va conține mecanisme solide de protecție împotriva distorsionării pieței și va condiționa extinderea accesului pe piață de apropierea treptată a Republicii Moldova de standardele agroalimentare ale UE, până în 2027.
După adoptarea de către Consiliu, Comitetul de Asociere UE–Republica Moldova în configurația comercială urmează să adopte decizia privind reducerea și eliminarea taxelor vamale.
UE a condamnat ferm războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și a adoptat măsuri fără precedent pentru a sprijini Republica Moldova, atât în acest context excepțional, cât și pe parcursul procesului său de aderare.
Aceste măsuri includ politici comerciale autonome și un Plan de Creștere de 1,9 miliarde de euro, menit să stimuleze reformele pe termen lung și creșterea economică. Republica Moldova a primit statutul de candidat la UE în iunie 2022, iar negocierile de aderare au început în decembrie 2023.
Acordul de Asociere dintre UE și Republica Moldova urmărește să promoveze dialogul politic și să consolideze asocierea Moldovei la politicile UE, precum și participarea sa la programele și agențiile europene. Acordul include, de asemenea, o zona de liber schimb, menită să creeze condițiile pentru relații economice și comerciale consolidate, conducând treptat la integrarea Moldovei pe piața internă a UE.
