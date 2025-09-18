Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au discutat, în timpul unei întâlniri la reședința rurală de la Chequers a liderului britanic, despre cum să sprijine Ucraina și să intensifice presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, relatează NPR.

„În ultimele zile, Putin și-a arătat adevărata față, lansând cel mai mare atac de la începutul invaziei, cu și mai mult sânge vărsat, și mai mulți nevinovați uciși și încălcări fără precedent ale spațiului aerian NATO”, a spus Starmer în declarațiile sale de deschidere la o conferință de presă comună ce a urmat semnării acordului de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și Regatul Unit „sunt gata să definească împreună acest secol”.

„Acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Așadar, astăzi am discutat despre cum ne putem consolida apărarea pentru a sprijini și mai mult Ucraina și pentru a crește decisiv presiunea asupra lui Putin, astfel încât să accepte un acord de pace durabil”, a declarat Starmer.

A trecut o lună de când Trump l-a găzduit pe președintele rus Vladimir Putin pentru discuții în Alaska — o întâlnire despre care spunea că va duce la negocieri între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă acea întâlnire nu a avut loc, iar atacurile rusești asupra Ucrainei s-au intensificat.

Starmer i-a mobilizat și pe alți lideri europeni să facă presiuni asupra lui Trump pentru a sprijini mai mult Ucraina. Însă, înaintea călătoriei, Trump a condiționat impunerea de noi sancțiuni împotriva Rusiei de faptul ca membrii NATO să oprească achizițiile de energie din Rusia și să aplice tarife masive asupra importurilor de bunuri chinezești.

În declarațiile sale de început, Trump și-a exprimat frustrarea față de Putin, spunând că se aștepta să îi fie mai ușor să medieze o încheiere a războiului datorită relației sale bune cu președintele rus.

„M-a dezamăgit. M-a dezamăgit cu adevărat”, s-a confesat liderul american.

Întrebat despre pașii următori în privința Rusiei, el a afirmat că lipsa de progres a fost „cea mai mare dezamăgire” a sa, deși războiul „nu afectează Statele Unite”.

Premierul britanic a dat ca exemplu atacurile recente ale Rusiei și incursiunea recentă cu drone, care arată nevoia de a pune mai multă presiune pe Putin.

„Doar atunci când președintele a pus presiune pe Putin acesta a arătat vreo intenție de a se mișca. Deci trebuie să intensificăm presiunea”, a punctat liderul de pe Downing Street 10.

„Ceea ce putem vedea este fie o îndrăzneală mai mare, fie cel puțin o imprudență sporită din partea lui Putin, și de aceea am spus mai devreme că acestea nu sunt acțiunile cuiva care dorește pace. Trebuie să intensificăm”, a spus Starmer.

El a adăugat că guvernele britanic și francez își intensifică planificarea militară și a sugerat că este nevoie și de „o garanție americană”.

În timpul declarațiilor sale, Trump a mai indicat că Statele Unite încearcă să redobândească controlul asupra bazei aeriene Bagram, la nord de Kabul, în Afganistan.

„Încercăm să o recuperăm pentru că ei au nevoie de lucruri de la noi. Vrem acea bază înapoi. Dar unul dintre motivele pentru care o vrem este, după cum știți, faptul că se află la o oră distanță de locul unde China își produce armele nucleare”, a spus Trump.

Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer au semnat joi, la reședința liderului britanic de la Chequers, ceea ce ambii au numit un acord istoric în domeniul științei și tehnologiei cu Marea Britanie, în timp ce oficialii britanici, care au făcut tot posibilul să-l impresioneze cu fastul regal în timpul vizitei sale de stat, încearcă acum să încheie acorduri comerciale și de afaceri importante care să promoveze interesele țării lor.

Ofensiva britanică de farmec a continuat după ce regele Charles al III-lea și regina Camilla i-au primit pe Trump și pe prima doamnă Melania Trump la Castelul Windsor, miercuri. Familia regală a profitat de prima zi a vizitei de stat de două zile a lui Trump pentru a oferi tot fastul ceremonial regal pe care monarhia îl poate mobiliza: trăsuri împodobite cu aur, soldați îmbrăcați în roșu, salve de artilerie, un banchet strălucitor într-o mare sală ceremonială și cea mai mare gardă de onoare militară adunată vreodată pentru o astfel de vizită de stat.

Regele Charles al III-lea a adus elogii angajamentului personal al președintelui american Donald Trump de a „găsi soluții pentru unele dintre cele mai dificile conflicte ale lumii”, făcând apel la sprijinul Statelor Unite pentru Ucraina împotriva „tiraniei”, într-un discurs rostit la banchetul prilejuit de vizita de stat în Regatul Unit a liderului de la Casa Albă. În replică, președintele american a elogiat relația specială dintre SUA și Marea Britanie, afirmând că termenul de „special” „nici măcar nu începe să îi facă dreptate”.

Președintele american Donald Trump s-a întors miercuri în Regatul Unit pentru o vizită de stat cu dublă premieră, prima recepție oficială a unui președinte american la Castelul Windsor și prima dată când un președinte american este onorat cu două vizite oficiale.

Donald Trump a fost invitat de regele Charles al III-lea pentru a efectua o a doua vizită de stat în Regatul Unit, un gest istoric fără precedent, acela ca un lider de la Casa Albă să efectueze două vizite de stat în Marea Britanie, în cazul lui Trump acest lucru urmând a se petrece în timpul a două domnii diferite, cea a reginei a Elisabeta a II-a, trecută la cele veșnice în 2022, și cea a monarhului Charles al III-lea. Invitația a venit prin intermediul unei scrisori pe care prim-ministrul britanic Keir Starmer i-a înmânat-o lui Trump în Biroul Oval pe 28 februarie, la puțin peste o lună de la preluarea celui de-al doilea mandat de președinte.