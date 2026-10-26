Polonia și Germania doresc să extindă relațiile economice bilaterale și să colaboreze pentru a consolida competitivitatea industrială a Europei

Polonia și Germania s-au angajat să extindă relațiile comerciale și investițiile și că colaboreze pentru a consolida competitivitatea industrială a Europei, potrivit declarațiilor susținute luni de ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, în cadrul celei de-a patra ediție a Forumului Economic Polono-German, ce a debutat luni la Varșovia, informează Reuters, citat de Agerpres.

Oficialul german a evidențiat trendul ascendent înregistrat în relația comercială bilaterală.

Potrivit ministrului german al Economiei, comerțul bilateral a ajuns la 180,4 miliarde de euro, de la 25 de miliarde de euro, valoarea înregistrată în anii 2000.

O dinamică pozitivă poate fi observată și în cazul fluxului bilateral de investiții, a mai spus Katherina Reiche, punctând că aproximativ 1.000 de companii poloneze au investit în Germania, în timp ce circa 1.600 de companii germane au investit în Polonia, în sectoare precum industria auto, industria chimică, optică și electronică.

„Trebuie să facem față nu doar problemelor din sectorul energetic, ci și dificultăților economice, precum și atacurilor constante ale Rusiei asupra Ucrainei”, a spus Katherina Reiche.

Aceasta a vorbit și despre obiectivele comune ale celor două țări, precum îmbunătățirea competitivității prin reducerea reglementărilor și scăderea costurilor totale cu energia.

Ea a pledat pentru relansarea creșterii în sectoare tehnologice precum energia, industria spațială și inteligența artificială aplicată în lumea fizică.

De cealaltă parte, ministrul polonez al Finanțelor, Andrzej Domanski, a apreciat că există un potențial semnificativ pentru aprofundarea cooperării cu Germania în sectorul spațial.

„Trebuie să investim în tehnologii… care nu sunt disponibile în prezent în Europa, dar care sunt absolut esențiale pentru securitatea noastră comună”, a afirmat Domanski, făcând referire la industria spațială. „Împreună cu partenerii noștri germani, văd un potențial semnificativ de cooperare, datorită căruia vom deveni mai rezilienți în fața unor eventuale presiuni externe care ar putea apărea la un moment dat”, a declarat Domanski.