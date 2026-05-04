Polonia și Marea Britanie vor semna pe 27 mai un tratat pentru întărirea cooperării în domeniul apărării, anunță Donald Tusk

Polonia și Marea Britanie vor semna la finalul lunii mai un nou tratat de cooperare, parte a unui demers mai amplu de consolidare a relațiilor de securitate, a anunțat premierul polonez Donald Tusk după discuții cu omologul britanic Keir Starmer în cadrul reuniunii Comunității Politice Europene.

„Am decis împreună cu premierul Keir Starmer că tratatul dintre Polonia și Regatul Unit va fi semnat pe 27 mai”, a declarat Tusk jurnaliștilor, după întâlnirea cu omologul britanic, în marja summitului Comunității Politice Europene de la Erevan.

„Va fi un tratat care va consolida cu adevărat cooperarea noastră, în special în domeniul apărării, dar nu numai”, a adăugat el.

We've agreed with the Prime Minister of the United Kingdom to sign the Poland-UK treaty strengthening our defence cooperation. It will take place on May 27.

Anunțul lui Tusk vine după ce Polonia este pe punctul de a finaliza un acord care va debloca miliarde de euro din fondurile UE pentru apărare.

Tusk a declarat că guvernul său va fi, cel mai probabil, „pregătit să semneze” vineri acordul de finanțare pentru apărare SAFE al UE, asigurând accesul la 43,7 miliarde de euro alocate Poloniei din programul de 150 de miliarde de euro.

Acordul urmează să fie semnat de miniștrii polonezi ai apărării și finanțelor, precum și de reprezentanți ai băncii de dezvoltare de stat BGK, alături de oficiali ai Comisiei Europene, relatează TVP World.

Obținerea fondurilor SAFE ar reprezenta o victorie importantă pentru tabăra politică a lui Tusk, după decizia președintelui naționalist Karol Nawrocki de a respinge prin veto legislația anterioară care ar fi permis guvernului polonez să beneficieze de acest mecanism.

Ca răspuns, guvernul condus de Tusk a adoptat un „Plan B”, care permite băncii de dezvoltare BGK să contracteze împrumutul SAFE și să direcționeze fondurile prin Fondul de Sprijin al Forțelor Armate, evitând astfel necesitatea legii blocate prin veto.

Totodată, premierul polonez a indicat extinderea parteneriatelor și dincolo de Europa, după discuțiile cu premierul canadian Mark Carney, prezent la summit ca primul lider non-european.

„Am convenit cu prim-ministrul Canadei asupra unor noi forme de cooperare, inclusiv în domeniul securității, militar, în energie, inclusiv nucleară și regenerabilă. De asemenea, am convenit ca, în viitorul apropiat, să efectuez o vizită oficială în Canada pentru a finaliza toate detaliile acestor acorduri și ale relațiilor consolidate cu Canada”, a spus Tusk.