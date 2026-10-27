Polonia și Regatul Unit au semnat un plan de cooperare în apărare pe trei ani și susțin consolidarea alianței transatlantice în paralel cu dezvoltarea capabilităților europene

Polonia și Regatul Unit susțin consolidarea alianței transatlantice și dezvoltarea capacităților europene de apărare, fără slăbirea legăturilor cu Statele Unite, a declarat marți, la Varșovia, vicepremierul și ministrul polonez al apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Împreună cu omologul britanic, Wes Streeting, acesta a semnat un plan de cooperare în domeniul apărării pentru următorii trei ani, transmite Ministerul polonez al Apărării.

„Domnul secretar, în timpul întâlnirii individuale – cred că pot dezvălui acest lucru – a propus un mesaj foarte important. În fața diferitelor formate care există, în fața alianțelor noastre de fier, împărtășim o viziune similară asupra alianței cu Statele Unite. Atât Polonia, cât și Marea Britanie susțin consolidarea acestei alianțe, alianța transatlantică, pentru că Marea Britanie este cel mai bun exemplu – tot ce ține de alianța transatlantică a izvorât din Marea Britanie. Susținem consolidarea și construirea propriilor noastre capacități, pentru o mai mare independență a Europei, dar nu și independența față de Statele Unite”, a afirmat Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier, minister obrony narodowej W. @KosiniakKamysz i sekretarz obrony Wielkiej Brytanii @wesstreeting podpisali trzyletni Plan Współpracy Obronnej między Polską a Wielką Brytanią. 🇵🇱🤝🇬🇧 https://t.co/iso5dVqOfX — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) October 27, 2026

Ministrul a subliniat că nu există alternativă la cooperarea transatlantică, orice altă soluție fiind mai slabă. În paralel, capacitățile poloneze, britanice și europene trebuie consolidate, inclusiv în producția de armament și apărarea colectivă.

Kosiniak-Kamysz a anunțat că Polonia va susține apropierea Regatului Unit de Uniunea Europeană și va încerca să faciliteze participarea britanică la instrumentul european de finanțare a apărării SAFE.

Planul de cooperare semnat la Varșovia pune în aplicare tratatul bilateral încheiat în luna mai și prevede exerciții comune și dezvoltarea capacităților de apărare. Potrivit ministrului polonez, alianța dintre cele două țări nu a fost niciodată mai puternică. Cooperarea urmărește, între altele, dezvoltarea noilor tehnologii, a capacităților de a efectua lovituri de precizie la mare distanță, a inteligenței artificiale, a dronelor și a sistemelor de combatere a acestora.

„Marea Britanie este un partener foarte important pentru noi când vine vorba de producția de arme. Programul Miecznik, ale cărui etape ulterioare progresează conform planului, construcția apărării aeriene integrate – programele Narew, Pilica, Pilica+ și programul de construire a unei linii independente de producție de muniție de 155 mm – sunt doar câteva dintre inițiativele noastre comune. Una dintre cele mai mari alocări, cele mai mari investiții ale noastre în apărarea aeriană, este implementată în cooperare cu partea britanică. Selecția de submarine de către Polonia și selecția unui partener suedez se desfășoară, de asemenea, în cooperare cu partea britanică, care va avea un rol semnificativ în acest proces. Aceasta a fost una dintre cele mai importante decizii pe care le-am luat recent”, a adăugat viceprim-ministrul, enumerând cele mai importante domenii de cooperare.

La rândul său, Wes Streeting a avertizat că NATO trebuie să fie pregătită pentru posibilitatea unui conflict cu Rusia, subliniind însă caracterul defensiv al Alianței și rolul descurajării în prevenirea războiului.

„Cetățenii din Regatul Unit trebuie să știe că trebuie să fim pregătiți pentru un scenariu în care NATO și statele membre NATO se află în război cu Federația Rusă”, a declarat ministrul britanic în conferința de presă comună.

El a precizat că NATO nu dorește să declanșeze ostilități și că o pregătire militară mai bună reduce probabilitatea materializării unui asemenea scenariu.

Streeting a invocat politica agresivă a Rusiei și necesitatea de a răspunde inclusiv incursiunilor dronelor în spațiul aerian aliat. Ministrul a apreciat că Moscova testează hotărârea NATO, iar consolidarea cooperării polono-britanice transmite un mesaj de unitate.

„Acesta este un moment semnificativ în relația bilaterală dintre țările noastre. Legăturile de prietenie și solidaritate dintre Regatul Unit și Polonia sunt profunde, dar nu este vorba doar despre istoria noastră comună – ci și despre evaluarea noastră comună a amenințărilor cu care ne confruntăm astăzi și despre hotărârea noastră comună ca, în această ciocnire dintre libertate și tiranie, Regatul Unit și Polonia să nu fie observatori pasivi. Tocmai datorită conducerii, experienței și perspectivei Poloniei, atunci când Polonia vorbește, Regatul Unit răspunde. Auzim foarte clar ceea ce Polonia experimentează în fiecare zi sub forma a ceea ce unii descriu drept amenințări hibride din partea Rusiei – eu prefer să le numesc terorism sponsorizat de stat – mobilizarea zilnică a forțelor și apărării aeriene a dumneavoastră în fața incursiunilor cu drone. Cu toate acestea, vedem, nu doar în Polonia, ci în întreaga Alianță NATO, cum Putin ne testează și testează hotărârea NATO. (…) Semnificația a ceea ce facem astăzi aici este că ne consolidează capacitățile, ne consolidează capacitatea industrială de apărare și – în mod crucial – consolidează alianța noastră.” (…) Vă mulțumesc foarte mult pentru prietenie, sprijin și solidaritate. Polonia este unul dintre cei mai mari și cu siguranță cei mai de încredere prieteni ai noștri din Europa și prețuim această prietenie”, a declarat secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting.

Totodată, ambii miniștri au reafirmat sprijinul pentru Ucraina. Potrivit lui Kosiniak-Kamysz, acesta a fost primul subiect al discuțiilor, cele două țări împărtășind aceeași evaluare a amenințărilor și necesitatea întăririi capacităților militare și industriale.

„Un subiect important cu care am început întâlnirea noastră este sprijinul pentru Ucraina. (…) Această tiranie, această politică opresivă, politica neoimperială a Federației Ruse afectează Ucraina din 2014, de la ocuparea Crimeei, iar ulterior a izbucnit un război de amploare. Răspunsul nostru, polonez și britanic, este fără echivoc: cu toată puterea noastră, cu toată puterea noastră, vom apăra libertatea și ne vom apăra drepturile și pământul nostru, fiecare centimetru al pământului nostru”, a declarat șeful Ministerului Apărării Naționale din Polonia.

În paralel, ministrul polonez a anunțat că țara sa va găzdui în următoarele zile o nouă reuniune a așa-numitului Grup Bergen, format de cooperare inițiat de partea americană, la impulsul lui Elbridge Colby, responsabil de politica de apărare în cadrul Pentagonului.

Formatul reunește SUA, Polonia, Germania, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Finlanda. Discuțiile vizează adaptarea NATO la schimbările mediului de securitate și repartizarea responsabilităților între aliați.

Kosiniak-Kamysz a arătat că viitoarea reuniune va avea loc într-un format ușor extins, cu participarea unor țări care investesc semnificativ în apărare, sunt legate de securitatea flancului estic și mențin relații apropiate cu Washingtonul. În evaluarea sa, alegerea Poloniei drept gazdă reflectă rolul țării în eforturile de securitate.

Absența Regatului Unit, Franței și statelor baltice din formatul inițial a generat însă preocupări privind posibile diviziuni în interiorul NATO. Ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas, a îndemnat la evitarea supraestimării importanței reuniunii, explicând că statele invitate dispun de capacități precum avioane de luptă, aeronave de realimentare în zbor și alte sisteme strategice relevante pentru împărțirea sarcinilor în Alianță.