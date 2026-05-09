Polonia “stabilește direcția pentru Europa”, afirmă Tusk după ce Varșovia a semnat acordul prin care va primi cea mai mare alocare pentru apărare din SAFE – 43,7 miliarde de euro

Polonia „stabilește direcția pentru Europa”, a declarat vineri premierul Donald Tusk după ce Varșovia a semnat un împrumut european pentru apărare în valoare de 43,7 miliarde de euro.

Împrumutul face parte din programul european SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, care oferă credite cu dobândă redusă pentru achiziții militare, cu accent pe echipamente produse în Europa și din care Polonia primește cea mai mare alocare. Programul a fost lansat pentru a ajuta statele membre să își consolideze rapid forțele armate, pe fondul preocupărilor de securitate generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Oriunde este nevoie de schimbări, le implementăm, iar Polonia este astăzi cea care stabilește direcția pentru Europa atunci când vine vorba despre aceste schimbări necesare”, a spus Tusk. „Facem acest lucru pentru a întări Europa, nu pentru a o slăbi”, a adăugat acesta, conform TVP World.

El a adăugat că Polonia a folosit președinția Consiliului Uniunii Europene din prima jumătate a anului 2025 pentru a promova ceea ce a numit o corecție profundă a politicilor UE, a strategiei și a priorităților de cheltuieli.

„Polonia a fost cea care a propus dereglementarea drept principal mecanism pentru creșterea competitivității Europei în fața celor mai mari puteri economice ale lumii. Polonia a fost cea care a propus o creștere radicală a cheltuielilor, în special pentru apărare. Polonia a fost cea care a propus o reformă profundă a politicii climatice”, a declarat Tusk.

El a afirmat că Polonia susține de mult timp că UE trebuie să își asume o responsabilitate mai mare pentru securitatea comună, în special în contextul riscurilor crescânde generate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

„Polonia va fi mai sigură în aceste vremuri dificile și riscante… cu 180 de miliarde de zloți [43,7 miliarde de euro] mai sigură”, a spus Tusk.

Premierul polonez a adăugat că Polonia își apreciază aliații din NATO, dar trebuie să fie capabilă să se apere singură, precum și să își apere partenerii și Europa.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a semnat acordul împreună cu ministrul Finanțelor, Andrzej Domański, a descris SAFE drept o realizare istorică pentru Polonia și prima inițiativă europeană de acest tip în domeniul apărării.

El a adăugat că împrumuturile depășesc diviziunile politice și reprezintă o chestiune de interes național.

Declarația lui Kosiniak-Kamysz a fost interpretată ca o referire la un plan rival de finanțare a apărării propus de președintele conservator susținut de opoziție, Karol Nawrocki.

„Apărăm tot ceea ce este important pentru noi”, a declarat Kosiniak-Kamysz după semnarea acordului. „Ne apărăm familiile, ne apărăm teritoriul, fiecare centimetru din patria noastră iubită și o Europă unită.”

La rândul său, Domański a afirmat că programul înseamnă mai mult decât apărare și că va reprezenta și un stimul economic, contribuind la crearea de locuri de muncă.

„Nu există o sursă mai eficientă de finanțare pentru uriașa misiune de modernizare a armatei decât programul SAFE”, a spus el.

Ministrul Finanțelor a adăugat că sectorul polonez de apărare va beneficia de aceste fonduri și că industria de apărare va deveni un motor economic esențial pentru Polonia în următoarele decenii.