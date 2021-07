Polonia trimite o echipă de salvare în Germania: Îi ajutăm pe vecinii noștri să facă față consecințelor inundațiilor tragice

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, salută efortul depus de fiecare stat membru în parte în campania europeană de vaccinare și anunță astăzi, 27 iulie, că Uniunea Europeană are 70% dintre adulți vaccinați cu cel puțin o doză de vaccin anti-COVID-19, un obiectiv pe care Comisia Europeană și l-a propus să îl atingă încă din primele săptămâni de la debutul campaniei de vaccinare.

„UE și-a respectat promisiunea. 70% dintre adulții din UE au primit cel puțin o doză de vaccin anti-COVID19. Iar 57% au deja vaccinarea completă”, a scris Ursula von der Leyen pe contul de Twitter.

Totodată, oficialul european atrage atenție că nu trebuie să se exagereze cu relaxările: „Dar varianta Delta este foarte periculoasă. Fac apel la toți cei care pot să se vaccineze. Pentru sănătatea voastră și pentru a-i proteja pe ceilalți.”

The EU kept its promise.

70% of adults in the EU got at least one dose of #COVID19 vaccine. And 57% already have full vaccination.

But the Delta variant is very dangerous. I call on everyone who can to get vaccinated.

For your health and to protect others. pic.twitter.com/pAWzNtX5yf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 27, 2021