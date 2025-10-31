COMISIA EUROPEANA
Polonia, Ungaria și Slovacia sfidează Bruxelles-ul odată cu intrarea în vigoare a noului acord comercial cu Ucraina. CE ia în calcul inițierea unor proceduri de infringement
Comisia Europeană nu exclude posibilitatea de a iniția acțiuni legale împotriva celor trei state membre care mențin interdicțiile unilaterale asupra importurilor de produse ucrainene. Polonia, Ungaria și Slovacia sfidează deschis eforturile Bruxelles-ului de a restabili relațiile comerciale, chiar în momentul în care intră în vigoare noul acord revizuit cu Kievul, informează Politico Europe.
Interdicțiile, care vizează cerealele ucrainene și alte produse agricole, încalcă normele pieței unice a UE care interzic barierele comerciale naționale.
Această sfidare subliniază cât de tensionate au devenit relațiile comerciale ale UE cu Ucraina, capitalele îndemnând practic Bruxelles-ul să acorde prioritate Kievului în detrimentul statelor membre ale UE pentru a aplica acordul comercial.
„Nu vedem nicio justificare pentru menținerea acestor măsuri naționale”, a declarat joi adjunctul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, la o zi după ce a intrat în vigoare un nou acord comercial al Uniunii Europene menit să răspundă preocupărilor statelor membre privind efectele negative ale fluxului de importuri din Ucraina.
Într-un e-mail, Gill a precizat că executivul european va „intensifica contactele” cu capitalele care refuză să se conformeze. Întrebat dacă Comisia a exclus inițierea unei proceduri de infringement, Gill a răspuns: „Toate opțiunile sunt pe masă.”
UE celebrează 40 de ani de Schengen oferind unui număr de 40.000 de tineri oportunitatea de a descoperi Europa prin inițiativa DiscoverEU
Comisia Europeană oferă unui număr de 40.000 de tineri o oportunitate unică de a explora Europa prin intermediul DiscoverEU, o acțiune a programului Erasmus+, cu ocazia celei de a 40-a aniversări a spațiului Schengen, se arată în comunicatul oficial.
Pentru a solicita un permis de călătorie, tinerii născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007 trebuie să completeze un scurt chestionar despre UE pe Portalul european pentru tineret. Solicitanții selectați vor avea posibilitatea de a călători gratuit timp de până la 30 de zile între 1 martie 2026 și 31 mai 2027 și vor primi un card de reducere pentru transportul public, cultură, cazare, alimente, sport și alte servicii în 36 de țări europene.
Titularii de bilete își pot planifica propriile rute sau se pot inspira din cele existente, cum ar fi ruta noului Bauhaus european, care include opriri în orașe frumoase, durabile și favorabile incluziunii, în conformitate cu inițiativa „Noul Bauhaus european”.
O altă inițiativă este ruta verde DiscoverEU, care îi duce pe tinerii călători în unele dintre cele mai durabile și mai ecologice destinații de pe continent, cum ar fi orașele câștigătoare ale premiului „Capitalele europene verzi” și „Plumbul verde” sau orașele care conduc misiunea „Orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei”. Principalele sfaturi ecologice oferite de DiscoverEU pentru a călători îi ajută pe participanți să își planifice rutele verzi.
Cererea de propuneri DiscoverEU se deschide astăzi și se va desfășura până la 13 noiembrie 2025, la ora 12:00 CET. Acesta este deschis solicitanților din Uniunea Europeană și din țările terțe asociate la programul Erasmus+. Participanții cu dizabilități sau cu probleme de sănătate vor primi sprijin în călătoriile lor, în conformitate cu valorile programului Erasmus+ și ale acțiunii de incluziune DiscoverEU. Aceasta va include posibilitatea de a călători cu însoțitori.
Comisia Europeană a lansat DiscoverEU în iunie 2018, la inițiativa Parlamentului European. În prezent, acesta face parte din programul Erasmus+ 2021-2027.
Din 2018, peste 1,6 milioane de candidați au aplicat pentru 391.000 de permise de călătorie. DiscoverEU le-a oferit tinerilor o mai bună înțelegere a altor culturi și a istoriei europene și le-a îmbunătățit competențele lingvistice.
Cel mai recent sondaj post-călătorie DiscoverEU a arătat că acest program a marcat prima dată când 63 % dintre respondenți au călătorit pe plan internațional cu trenul. Pentru mulți, a fost, de asemenea, prima dată când au călătorit fără părinți sau adulți însoțitori, iar majoritatea au indicat un sentiment sporit de independență. Peste două treimi au declarat că nu ar fi fost în măsură să își finanțeze permisul de călătorie fără DiscoverEU.
Participanții sunt invitați să devină ambasadori DiscoverEU pentru a promova inițiativa. Grupul oficial DiscoverEU, în cadrul căruia tinerii călători se pot contacta reciproc pentru a-și împărtăși experiențele și sfaturile, are peste 110 000 de membri.
Acordul comercial UE–Ucraina actualizat intră în vigoare de astăzi, sprijinind securitatea economică și integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE
Începând de astăzi, UE și Ucraina vor beneficia de un cadru comercial consolidat, stabil, echitabil și permanent, odată cu intrarea în vigoare a zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (ZLSAC) UE-Ucraina. Zona de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare modernizată oferă o liberalizare suplimentară și reciproc avantajoasă a comerțului, ținând seama pe deplin de sensibilitatea anumitor sectoare agricole ale UE, se arată într-un comunicat de presă.
Acesta ilustrează într-un mod foarte tangibil angajamentul de neclintit al UE de a sprijini Ucraina. În același timp, aceasta limitează importurile UE de produse agricole sensibile în comparație cu nivelurile din cadrul măsurilor comerciale autonome, consacră o nouă clauză de salvgardare solidă și prevede alinierea standardelor de producție ucrainene și ale UE.
ZLSAC va sprijini securitatea economică pe termen lung și relațiile comerciale stabile pentru ambele părți, contribuind în același timp la integrarea treptată a Ucrainei în piața unică a UE.
Acordul actualizat este structurat în jurul a trei piloni principali:
- Fluxuri comerciale consolidate: aceasta asigură un echilibru între furnizarea unui cadru clar de norme pentru a sprijini comerțul esențial al Ucrainei cu UE, ținând seama pe deplin de sensibilitățile sectoarelor agricole și ale părților interesate din UE prin calibrarea atentă a diferitelor niveluri de acces pe piață pentru anumite produse. Pentru produsele cele mai sensibile, cum ar fi zahărul, păsările de curte, ouăle, grâul, porumbul și mierea, există doar creșteri modeste în comparație cu DCFTA inițială. Pentru alte produse, îmbunătățirile au fost aduse în beneficiul ambelor părți, pe baza piețelor noastre complementare. Și, în cele din urmă, pentru anumite produse nesensibile, s-a convenit asupra unei liberalizări totale.
- Standarde de producție aliniate: noul acces pe piață este condiționat de alinierea treptată a Ucrainei la standardele de producție ale UE, cum ar fi bunăstarea animalelor, utilizarea pesticidelor și a medicamentelor de uz veterinar. Se preconizează că Ucraina va raporta în fiecare an cu privire la progresele înregistrate în această privință. Această abordare este în concordanță cu logica procesului de aderare a Ucrainei la UE și cu adoptarea acquis-ului UE.
- O clauză de salvgardare solidă: un mecanism de salvgardare care să permită adoptarea unor măsuri adecvate poate fi activat în cazul în care importurile de produse care fac obiectul liberalizării suplimentare cauzează dificultăți grave pentru oricare dintre părți. În cazul UE, evaluarea unei posibile perturbări poate fi efectuată la nivelul unuia sau mai multor state membre.
Ambele părți au convenit, de asemenea, să exploreze măsuri pentru a ajuta exportatorii ucraineni să ajungă pe piețele lor tradiționale din țări terțe, oferind astfel oportunități comerciale suplimentare Ucrainei și contribuind la securitatea alimentară mondială.
Acordul de asociere dintre UE și Ucraina, inclusiv o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare, a fost negociat între 2007 și 2011 și semnat la 21 martie și 27 iunie 2014. ZLSAC a eliminat marea majoritate a tuturor tarifelor, în special pentru bunurile industriale.
În urma invadării pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, UE a acordat Ucrainei facilități comerciale și instrumente excepționale care oferă anual un nivel ridicat de liberalizare unilaterală sub formă de ATM. Acestea au fost în vigoare de la 4 iunie 2022 și au fost reînnoite de două ori până la expirarea lor la 5 iunie 2025, după care au intrat în vigoare măsuri tranzitorii. Împreună cu culoarele de solidaritate, ATM-urile au fost adoptate în contextul perturbărilor majore cauzate de război și împotriva tendinței generale de scădere a comerțului Ucrainei în ansamblu.
Comisia a urmărit în mod constant să convină asupra unei liberalizări tarifare reciproce pe termen mai lung cu Ucraina în temeiul articolului 29 din Acordul de asociere UE-Ucraina, asigurând o tranziție fără sincope către un nou cadru în care toate acordurile comerciale să fie integrate în regimul ZLSAC.
La 30 iunie, UE și Ucraina au ajuns la un acord de principiu cu privire la revizuirea ZLSAC, deschizând calea pentru modernizarea de astăzi. La 13 octombrie, Consiliul a autorizat Comisia să revizuiască acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Ucraina pe această bază; iar la 14 octombrie, Comisia și Ucraina au adoptat în mod oficial decizia de revizuire a acordului, textul actualizat intrând în vigoare astăzi.
Parlamentul European cere Comisiei Europene să modifice proiectul de buget multianual al UE post-2027: Nu ține seama de cerințele noastre esențiale. Nu poate constitui o bază pentru negocieri
Cele patru grupuri de centru din Parlamentul European vor solicita președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, să aducă modificări majore planului său privind bugetul UE pentru următorii șapte ani, potrivit unui proiect de scrisoare consultat de Politico.
Pe fondul escaladării tensiunilor dintre politicienii din spectrul mainstream și președinta Comisiei Europene, grupurile vor amenința că vor respinge o parte esențială a bugetului pentru perioada 2028-2034, dacă condițiile lor nu vor fi îndeplinite.
Proiectul scrisorii, care este încă în curs de finalizare, solicită Comisiei să revizuiască propunerea sa, publicată în iulie, pentru a răspunde opiniilor Partidului Popular European (PPE) de centru-dreapta, familie politică din care face parte și Ursula von der Leyen, ale social-democraților de centru-stânga (S&D), ale grupului liberal Renew Europe și ale Verzilor. Acest cvartet formează majoritatea în Parlamentul European, care trebuie să aprobe bugetul.
Legiuitorii se opun „planurilor naționale” ale Comisiei, o idee de a pune în comun fondurile destinate agricultorilor și regiunilor – care reprezintă aproximativ jumătate din bugetul total al UE, în valoare de 1,8 trilioane de euro – într-un fond unic gestionat de cele 27 de guverne ale blocului. Aceasta reprezintă o schimbare față de sistemul actual, în care regiunile joacă un rol crucial în gestionarea fondurilor.
„Întrucât propunerea actuală privind (planurile naționale) nu ține seama de cerințele noastre esențiale, aceasta nu poate constitui o bază pentru negocieri. Așteptăm, așadar, ca cerințele noastre esențiale să se reflecte în mod semnificativ într-o propunere modificată a Comisiei Europene, care să permită continuarea negocierilor cu Parlamentul European”, se arată în proiectul de scrisoare.
Scrisoarea are scopul de a crește presiunea asupra executivului european pentru a face concesii după săptămâni de negocieri blocate.
Dacă nu se ajunge la un acord, cele patru grupuri politice vor prezenta o rezoluție prin care vor respinge planurile naționale care fac parte din propunerea de buget în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European care va începe pe 12 noiembrie.
Dezvoltarea rurală
Comisia susține că acest model va permite guvernelor să cheltuiască fondurile UE în funcție de nevoile lor specifice și va crea o legătură mai strânsă între plăți și reformele economice ale guvernelor.
Însă legiuitorii afirmă că planul ar extinde puterea guvernelor centrale în detrimentul regiunilor, care au jucat în mod tradițional un rol cheie în gestionarea fondurilor UE.
Una dintre cele mai importante cerințe ale grupurilor politice este ca Comisia să aloce fonduri specifice pentru dezvoltarea rurală și pentru toate regiunile, lucru care nu este inclus în actuala propunere de buget.
Eurodeputații solicită, de asemenea, executivului european să revizuiască modelul său de finanțare a reformelor, care, în opinia lor, creează un „deficit democratic inerent”.
Parlamentul European dorește, de asemenea, să aibă mai multă putere de decizie și de control asupra modului în care sunt alocate fondurile publice ale UE pe o perioadă de șapte ani.
Grupurile politice au convenit deja în această lună să includă pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European din noiembrie o dezbatere referitoare la bugetul pe termen lung al UE.
Această dată marchează, de asemenea, termenul limită până la care Parlamentul și Comisia trebuie să ajungă la un acord cu privire la modificările planurilor naționale.
Socialiștii și liberalii au declarat deja că sunt gata să respingă propunerea de buget al UE, dar PPE nu a confirmat încă că va face acest lucru în mod oficial, în ciuda faptului că mulți dintre legiuitorii săi au indicat în ultimele săptămâni că acest lucru este probabil.
Guvernele UE negociază în prezent propunerea de buget în cadrul unor deliberări care se preconizează că se vor prelungi până la începutul anului 2027.
La acel moment, Parlamentul va negocia planul de cheltuieli cu capitalele naționale și va vota asupra acestuia înainte de intrarea sa în vigoare, prevăzută pentru 2028.
Nicuşor Dan l-a numit pe Marius Lazurca consilier prezidenţial pentru securitate naţională. Acesta va continua și în funcția de consilier pentru politică externă
Ministrul chinez al apărării i-a cerut secretarului american Pete Hegseth ca SUA să adopte o poziție clară împotriva „independenței Taiwanului”
SUA și India au semnat un acord-cadru pe zece ani în domeniul apărării, menit să contribuie la „stabilitatea și descurajarea în regiune”
Președintele ASF a discutat, la Paris, cu directorul pentru Afaceri Financiare al OCDE despre progresele României în alinierea reglementărilor financiare la standardele organizației
„Securitatea colectivă a NATO”, elementul comun dintre Friedrich Merz și Recep Tayyip Erdogan. Cancelarul german: „Revizionismul militant al Rusiei pune în pericol securitatea euro-atlantică”
JD Vance: Testarea arsenalului nuclear este importantă pentru securitatea națională a SUA. Trebuie să fim mereu la curent cu starea lui
Viktor Orban speră că Donald Trump va excepta Ungaria de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft
Concordia are un nou director executiv: Paul Aparaschivei preia conducerea confederației patronale care reprezintă o treime din PIB-ul României
România, conectată la rețeaua globală a donatorilor de celule stem. Ministrul Sănătății anunță aprobarea interconectării Registrului Național cu rețelele internaționale similare
