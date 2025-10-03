NATO
Polonia va achiziționa rachete aer-aer Amraam pentru avioanele sale F-35
Polonia dorește să achiziționeze rachete aer-aer Amraam pe care să le instaleze pe avioanele F-35 aflate în dotarea forțelor sale aeriene, a anunțat joi ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Reuters, citat de Agerpres.
„Am convocat de urgență comitetul administrativ și acesta a confirmat achiziționarea de către Polonia a celor mai recente rachete aer-aer pentru aparatul F-35”, a declarat Kosiniak-Kamysz în fața presei.
El a anunțat că obligațiile contractuale ar urma să fie semnate pe 10 decembrie.
Polonia s-a confruntat la începutul lunii septembrie cu acțiuni de testare a vigilenței și capacității de reacție din partea Rusiei. 19 drone i-au invadat spațiul aerian suveran, patru dintre ele fiind doborâte de propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO.
Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Copenhaga pentru summitul Comunității Politice Europene, făcând referire la „recentele incidente cu drone” care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”.
Citiți și: Expertiza profesioniștilor ucraineni și tehnologiile ucrainene trebuie să devină o parte importantă a inițiativei UE privind zidul anti-drone, afirmă Volodimir Zelenski
Tot în Danemarca, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene și care a fost și ea ținta acțiunilor destabilizatoare ale Mosocovei, după ce aliați precum România sau Estonia au trecut prin situații similare, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.
Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.
Rețeta lui Macron pentru a contracara Rusia: „Răspunsul principal trebuie să fie mai multă imprevizibilitate și ambiguitate strategică”
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat joi, în marja summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, pentru o abordare fermă, dar deliberat imprevizibilă și bazată pe ambiguitate strategică, ca răspuns la provocările venite din partea Rusiei. El a subliniat, totodată, că dronele care încalcă teritoriul european își asumă riscuri majore, informează The Guardian.
„Dronele care încalcă teritoriul nostru își asumă un risc uriaș. Ele pot fi distruse, punct. Nu suntem obligați să dăm avertismente. Vom face ceea ce trebuie pentru a ne proteja integritatea aeriană și teritorială”, a declarat liderul francez, referindu-se la recentele incidente cu drone care au afectat Danemarca și alte state europene.
Macron a cerut finalizarea anchetelor privind perturbările cauzate de dronele neidentificate și a reafirmat solidaritatea Franței cu Polonia, Estonia și alte țări vizate de provocări.
Președintele francez a subliniat că Rusia nu și-a atins obiectivele inițiale în Ucraina. „Suntem într-un moment în care Rusia nu își atinge obiectivul principal, întrucât <<operațiunea specială>> nu a reușit să ajungă la Kiev sau să schimbe regimul din Ucraina. Situația este mult mai bună astăzi decât la începutul anului, când ne temeam de o pace rapidă și aveam dubii privind nivelul sprijinului din partea Statelor Unite”, a spus el.
Macron a evidențiat rolul Coaliției de Voință și „reluarea dialogului cu Statele Unite”, menționând că declarațiile recente ale președintelui Donald Trump reprezintă „o schimbare uriașă” de atitudine față de războiul din Ucraina.
„Este foarte important, pentru că pentru mine este un caz concret de contracarare a dezinformării răspândite de Rusia. Nu, Rusia nu câștigă. Nu, Ucraina nu pierde acest război, iar situația este foarte diferită”, a subliniat el.
Pentru următoarea etapă, șeful statului francez a cerut consolidarea apărării Ucrainei, cu accent pe sisteme antiaeriene, tehnologie antidrone și rachete cu rază lungă de acțiune. Totodată, a făcut apel la adoptarea rapidă a pachetului 19 de sancțiuni împotriva Rusiei și la intensificarea acțiunilor împotriva flotei fantomă utilizate de Moscova pentru exporturi petroliere.
„Este extrem de important să creștem presiunea asupra acestei flote fantomă, pentru că va reduce clar capacitatea de a finanța războiul. Trebuie să le distrugem modelul de acțiune, prin reținerea acestor nave chiar și câteva zile sau săptămâni și obligându-le să se reorganizeze”, a spus Macron.
Premierul Danemarcei cere UE să accelereze și să-și extindă eforturile de reînarmare: 2035 va fi prea târziu. Trebuie să facem tot posibilul acum împotriva războiului hibrid al Rusiei
Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut joi ca Uniunea Europeană să accelereze procesul de reînarmare, astfel încât statele membre să poată să își asigure singure apărarea cel târziu până în 2030, în contextul războiului hibrid purtat de Rusia, relatează EFE, preluat de Agerpres.
„Aș spune că 2035 va fi prea târziu când vine vorba de reînarmarea Europei. Trebuie să fim capabili să ne apărăm complet, aș spune, până în 2030”, a declarat șefa guvernului danez la sosirea la summitul Comunității Politice Europene (CPE), care reunește aproximativ 47 de lideri din UE și din alte țări europene.
Frederiksen a subliniat că acțiunile trebuie să înceapă imediat: „Cred că 2030 ar trebui să fie punctul de referință, dar aceasta nu înseamnă că putem aștepta până în 2030, ci că trebuie să facem tot posibilul acum”, a spus ea, referindu-se la măsuri de apărare împotriva atacurilor cibernetice, a sabotajelor și a dronelor rusești.
„Nu există doar atacuri hibride, există un război hibrid în desfășurare în Europa în acest moment”, a avertizat premierul, care a acuzat statele europene că „nu se mișcă suficient de repede” și că „toți au subestimat cât de mare este de fapt amenințarea Rusiei”.
Șefa guvernului de la Copenhaga a insistat asupra importanței sprijinirii Ucrainei: „Nu spun că nu am făcut nimic, pentru că facem multe, iar speranța mea este ca toată lumea să recunoască că trebuie să vedem Ucraina ca prima linie de apărare. Tot ceea ce facem în Ucraina este să ne apărăm pe noi înșine în restul Europei”, a afirmat ea.
Frederiksen a adăugat că Europa trebuie să valorifice experiența și inovația Ucrainei în războiul cu Rusia: „Din păcate, singurii experți din lume în capacități antidrone sunt ucrainenii, pentru că luptă împotriva dronelor rusești aproape în fiecare zi”, a precizat lidera daneză.
Declarațiile vin pe fondul avertismentelor lansate de analiști și responsabili militari, inclusiv ministrul german al apărării, Boris Pistorius, care consideră că Rusia ar putea dobândi capacitatea de a ataca teritoriul NATO încă din 2029.
În următoarele două săptămâni, Comisia Europeană urmează să prezinte un plan detaliat, în contextul programului SAFE de 150 miliarde de euro, pentru a acoperi lacunele de capabilități militare, în paralel cu o „explozie de investiții” în apărare comună. Planul include coaliții de capabilități conduse de state membre și o foaie de parcurs până în 2030 pentru interoperabilitatea forțelor UE și NATO.
Olanda va desfășura din decembrie sisteme Patriot și NASAMS pentru a întări flancul estic al NATO
Olanda va desfășura în Polonia sisteme Patriot și un sistem național avansat de apărare antiaeriană cu rază medie de acțiune (NASAMS), alături de sisteme anti-dronă, începând cu decembrie, pentru a întări flancul estic al NATO și a apăra un centru logistic cheie ce susține Ucraina, a anunțat marți Ministerul Apărării olandez într-un comunicat.
Aflat în vizită la un detașament olandez de F-35 în Polonia, ministrul olandez al apărării, Ruben Brekelmans, a arătat că „agresiunea nesăbuită a Rusiei continuă”, potrivit Agerpres.
Astfel, prin staționarea avioanelor F-35 în Polonia, Olanda demonstrează că este în continuare pregătită, alături de aliații săi, deoarece „granița estică a NATO este și granița noastră de securitate”, a continuat acesta.
„Suntem pregătiți și hotărâți să apărăm această frontieră împreună cu aliații noștri”, a continuat el. În timpul discuțiilor cu personalul militar olandez, ministrul a aflat mai multe despre doborârea dronelor rusești Sahed la începutul acestei luni.
Brekelmans a vorbit despre profesionalism și spiritul de echipă, deoarece nu numai piloții, ci și mecanicii și echipajele de la sol au făcut acest lucru posibil. „Întreaga echipă a făcut posibil acest efort istoric”, a evidențiat ministrul olandez al Apărării.
Avioanele de vânătoare F-35 vor rămâne în Polonia până la 1 decembrie, pentru a contribui la protejarea teritoriului NATO.
Piloții olandezi au participat deja de mai multe ori la acțiuni militare, inclusiv la o operațiune în care au folosit arme pentru a doborî drone rusești.
În septembrie, Polonia s-a confruntat la începutul cu un roi de drone, patru dintre cele 19 fiind doborâte de forțele aliate.
Și România a căzut pradă acestor tactici ale Moscovei, o dronă a Kremlinului invadând spațiul aerian al țării noastre.
NATO va „proteja fiecare centimetru din teritoriul alianței noastre – niciun stat membru nu va fi lăsat singur să facă față acestor amenințări”, a dat asigurări zilele trecute, ministrul german de Externe, Johann Wadephul, după ce Alianța a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
De asemenea, Uniunea Europeană a propus construirea unui „zid european al dronelor”. Propunerea, care cuprinde și un Eastern Flank Watch, a fost anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
