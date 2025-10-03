Polonia va achiziționa rachete aer-aer Amraam pentru avioanele sale F-35

Polonia dorește să achiziționeze rachete aer-aer Amraam pe care să le instaleze pe avioanele F-35 aflate în dotarea forțelor sale aeriene, a anunțat joi ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, potrivit Reuters, citat de Agerpres.

„Am convocat de urgență comitetul administrativ și acesta a confirmat achiziționarea de către Polonia a celor mai recente rachete aer-aer pentru aparatul F-35”, a declarat Kosiniak-Kamysz în fața presei.

Kolejna dobra wiadomość dla bezpieczeństwa Polski po posiedzeniu Zespołu Sterującego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jest decyzja o finansowaniu uzbrojenia dla F-35. Chodzi o dostawę najnowszych pocisków dla wielozadaniowych samolotów bojowych V generacji. Wbrew pojawiającej… pic.twitter.com/bL2hS6q0Bk — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) October 2, 2025

El a anunțat că obligațiile contractuale ar urma să fie semnate pe 10 decembrie.

Polonia s-a confruntat la începutul lunii septembrie cu acțiuni de testare a vigilenței și capacității de reacție din partea Rusiei. 19 drone i-au invadat spațiul aerian suveran, patru dintre ele fiind doborâte de propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO.

Ne aflăm „cu toții într-o nouă realitate și cred că toată lumea înțelege acest lucru, chiar și cei care nu vor să recunoască”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, prezent la Copenhaga pentru summitul Comunității Politice Europene, făcând referire la „recentele incidente cu drone” care arată că „Rusia încă se simte suficient de îndrăzneață pentru a escalada acest război”.

Tot în Danemarca, țară care deține președinția semestrială a Consiliului Uniunii Europene și care a fost și ea ținta acțiunilor destabilizatoare ale Mosocovei, după ce aliați precum România sau Estonia au trecut prin situații similare, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Euroepne au susținut în mare măsură proiectele emblematice prioritare inițiale care vor consolida securitatea Europei, inclusiv European Drone Wall (Zidul european împotriva dronelor) și Eastern Flank Watch (Supravegherea flancului estic), a anunțat președintele Consiliului European Antonio Costa, după o reuniune informală a șefilor de stat sau de guvern, la Copenhaga.

Astfel, liderii Uniunii Europene au discutat la Copenhaga despre un „zid anti-drone” care să protejeze continentul de dronele rusești, cu România și statele de pe flancul estic solicitând o finanțare europeană separată pentru acest proiect de securitate anunțat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul discursului privind Starea Uniunii Europene.