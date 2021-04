Polonia va avea prima fabrică de reciclare a bateriilor auto din UE cu sprijinul BERD și al Comisiei Europene

Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a anunţat vineri, 9 aprilie, că a început să examineze rapoarte legate de cazuri de sângerări la persoane cărora le-a fost administrat vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca şi de asemenea cazuri privind formarea de cheaguri de sânge după administrarea vaccinului Johnson & Johnson, potrivit unei postări pe Twitter.

During its April meeting, EMA’s safety committee, the #PRAC, carried out its broad range of responsibilities, which cover all aspects of the risk management of the use of medicines, including #COVID19vaccines. Read more:

👉https://t.co/BSurWDTBs4 pic.twitter.com/zFau6OmBuL

— EU Medicines Agency (@EMA_News) April 9, 2021