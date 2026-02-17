Polonia va participa ca observator la Consiliul pentru Pace printr-un consilier al președintelui. Premierul Tusk exclude o aderare la organismul creat de Trump

Președintele polonez Karol Nawrocki nu va participa la reuniunea inaugurală a nou-înființatului „Board of Peace” al lui Donald Trump, programată joi la Washington, urmând să îl trimită în locul său pe șeful Biroului pentru Politică Internațională.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, a anunțat marți, într-o postare pe platforma X, că la reuniune va participa Marcin Przydacz.

Premierul Donald Tusk a declarat anterior, marți, că orice reprezentant al președintelui va participa doar în calitate de observator.

El a afirmat că Polonia nu intenționează să adere la Consiliul pentru Pace al președintelui Donald Trump, despre care a spus că se reunește la Washington, adăugând că orice prezență poloneză va fi limitată la un rol de observator, relatează TVP World.

Tusk a exclus, de asemenea, trimiterea de trupe poloneze în Fâșia Gaza, subliniind că țara se concentrează asupra propriilor priorități de securitate. El a precizat că Varșovia nu este interesată să cofinanțeze proiecte imobiliare sau de dezvoltare în Gaza, argumentând că fondurile publice sunt necesare pentru investiții interne.

Declarațiile vin în contextul în care Polonia analizează cât de mult să se implice în noile inițiative diplomatice conduse de SUA, menținându-și în același timp postura de apărare și prioritățile bugetare.

Între timp, Guvernul bulgar a confirmat marți că va participa în calitate de observator la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace, ce va avea loc joi la Washington, întrucât Parlamentul nu a ratificat încă semnarea Cartei Consiliului pentru Pace de către premierul țării.

Consiliul pentru Pace, creat de Trump pentru a rezolva conflictele globale, urmărește să supravegheze aplicarea planului în 20 de puncte pentru Gaza, cu obiectivul declarat de a pune capăt conflictului dintre Israel și gruparea islamistă palestiniană Hamas.

La prima reuniune a Consiliului pentru Pace și-au anunțat prezența ca observatori și Italia, Comisia Europeană și Cipru, în calitate de președinție semestrială a Consiliului Uniunii Europene.

În același timp, de la București, președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că România acceptă invitația președintelui american Trump și va participa la prima reuniune a Consiliului Păcii, în calitate de observator.

Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.

Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.