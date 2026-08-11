Polonia vrea fondurile SAFE neutilizate de alte state UE, după ce și-a asigurat un împrumut de 43,7 miliarde de euro

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© European Union, 2022/ Source: EC - Audiovisual Service

Polonia intenționează să solicite finanțări suplimentare prin programul european SAFE, folosind sumele care nu au fost cheltuite de alte state membre, a declarat marți viceministrul polonez al Apărării, Paweł Zalewski, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

Varșovia a semnat deja un acord de împrumut în valoare de 43,7 miliarde de euro prin instrumentul Acțiunea pentru securitatea Europei (SAFE), devenind cel mai mare beneficiar al programului european destinat consolidării capacităților de apărare.

Zalewski a explicat că unele state nu au reușit să utilizeze integral finanțările disponibile, ceea ce a dus la formarea unei rezerve de fonduri pentru care Polonia intenționează să depună proiecte.

„Va urma o nouă rundă de negocieri cu Comisia Europeană. Vom prezenta proiectele pe care am dori să le includem în acest mecanism”, a declarat oficialul polonez într-un interviu acordat postului Polish Radio 24, potrivit Reuters.

Eventualele finanțări suplimentare ar putea fi folosite pentru achiziționarea unor avioane militare de transport sau a unor aeronave de realimentare în aer, a precizat Zalewski.

SAFE este un instrument în valoare totală de 150 miliarde de euro, prin care Uniunea Europeană acordă împrumuturi statelor membre pentru investiții în domenii precum apărarea antirachetă, dronele și securitatea cibernetică, pe baza planurilor naționale de investiții în apărare.

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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