Polonia vrea să îi interzică ministrului israelian Ben-Gvir intrarea pe teritoriul său și condamnă comportamentul autorităților israeliene față de activiștii flotilei pentru Gaza

Polonia vrea să îi interzică ministrului israelian al securității, Itamar Ben-Gvir, un politician de extremă dreapta, intrarea pe teritoriul său, a declarat joi un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, după ce Varșovia își arătase indignarea față de arestarea unor activiști ai flotilei umanitare pentru Gaza, transmite Reuters, citat de Agerpres.

„Polonia condamnă cu fermitate comportamentul autorităților israeliene față de activiștii Flotilei globale Sumud reținuți de armata israeliană, printre care cetățeni polonezi”, a scris ministrul de externe Radoslaw Sikorski pe platforma X.

El a adăugat că Polonia se așteaptă ca acești cetățeni ai săi să fie tratați în conformitate cu standardele internaționale, și că oficiali consulari încearcă să obțină acces la persoanele reținute.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a declarat ulterior că doi cetățeni polonezi au fost reținuți, dar vor fi repatriați joi noaptea.

„Astăzi, cetățenii noștri, și nu doar cetățenii noștri, vor părăsi Israelul. Aceasta este o veste foarte bună. Ministrul Sikorski a decis să ceară Ministerului de Interne și al Administrației să îi interzică ministrului Ben-Gvir intrarea pe teritoriul Republicii Polonia din cauza acțiunilor lui”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Însărcinatul cu afaceri al Israelului fusese convocat „pentru a ne exprima indignarea și a solicita scuze pentru comportamentul extrem de nepotrivit al unui membru al guvernului israelian”, a scris Sikorski pe X.

Miercuri, poliția israeliană i-a forțat pe activiștii aflați la bordul flotilei umanitare care se îndrepta spre Gaza să îngenuncheze la pământ cu mâinile legate la spate, în timp ce Ben-Gvir îi privea, un comportament care a provocat critici din partea unor lideri străini și chiar din interiorul propriului guvern.

Uniunea Europeană a condamnat miercuri tratamentul aplicat activiștilor unei flotile umanitare destinate Fâșiei Gaza, după ce ministrul israelian al securității naționale, Itamar Ben-Gvir, a distribuit imagini cu persoane reținute în timpul interceptării convoaielor maritime.

Politicianul israelian de extremă dreapta a vizitat miercuri cei aproximativ 430 de activiști ai flotilei, aduși în portul Ashdod după interceptarea ambarcațiunilor de către marina israeliană, și a publicat ulterior un videoclip în care membrii grupului apar îngenuncheați, cu mâinile legate la spate și cu capetele plecate, în timp ce dintr-un difuzor se aude imnul Israelului, relatează The Guardian.