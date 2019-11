Popularii europeni salută validarea guvernului Orban la București: ”Klaus Iohannis și Ludovic Orban vor consolida rolul României în viitorul Europei”

Secretarul general al Partidului Popular European, Antonio Lopez Isturiz White, a salutat luni votul de încredere dat de Parlamentul României pentru învestirea în funcție a guvernului lui Ludovic Orban.

”Felicitări prietenului meu Ludovic Orban pentru învestirea în funcția și formarea unui nou guvern în România care va readuce încrederea cetățenilor în instituții. Un partener pro-european, transparent și de nădejde pentru UE, concentrat pe prosperitate și respectarea statului de drept. Împreună cu președintele Klaus Iohannis, noul prim-ministru Orban va lucra pentru apărarea puternică a valorilor și democrației europene și va consolida rolul României în viitorul Europei. Ei sunt politicieni responsabili față de cetățenii României”, a scris Antonio Lopez Isturiz White, într-o serie de mesaje pe Twitter.

Congratulations to my friend Ludovic #Orban on taking office & forming a new Government in #Romania that will restore the trust of citizens in the Institutions. A pro-European, transparent and reliable partner for the EU, focused on prosperity & compliance with the rule of law. pic.twitter.com/1IbwVuWH6n

— Tono López-Istúriz (@TonoEPP) November 4, 2019