Post-Brexit: Emmanuel Macron avertizează că “este în joc credibilitatea Regatului Unit” înaintea unei întâlniri cu Boris Johnson la summitul G20

Cu zâmbete, strângeri de mâini şi declaraţii despre parteneriatul lor, Joe Biden şi Emmanuel Macron şi-au afişat ostentativ vineri, la Roma, reconcilierea după disputa provocată de anunțul înființării alianței de securitate AUKUS și criza anulării de către Australia a unui contract de submarine convenționale franceze în favoarea unora americane cu propulsie nucleară. Reconcilierea a fost marcată prin adoptarea unei declarații comune a președinților Statelor Unite și Franței prin care cei doi lideri au reafirmat “angajamentul față de o cooperare bilaterală și transatlantică mai strânsă în vederea asigurării păcii, securității și prosperității în întreaga lume”.

“Ceea ce am făcut a fost făcut cu stângacie şi nu cu multă eleganţă”, a declarat preşedintele american, aceasta fiind cea clară exprimare de părere de rău până în prezent din partea americanilor cu privire la criza submarinelor, dezamorsată prin decizia din luna septembrie a lui Joe Biden și a lui Emmanuel Macron de a lansa un proces de consultări. SUA recunosc importanța unei apărări europene complementare cu NATO.

Franţa este “un partener de extremă valoare”, a adăugat Joe Biden, adresându-se jurnaliştilor lângă omologul său francez, care l-a primit la Villa Bonaparte, sediul ambasadei Franţei pe lângă Vatican. relatează AFP, potrivit Agerpres.

I had a great meeting with French President Emmanuel Macron this afternoon. The United States has no older, no more loyal, no more decent ally than France. They’ve been with us from the beginning — and we will always be there for them. pic.twitter.com/3hKzqDrkfQ

— President Biden (@POTUS) October 29, 2021