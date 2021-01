post-BREXIT: Mii de domenii de internet ale unor utilizatori din Regatul Unit au fost suspendate de EURid după 1 ianuarie

Peste 80.000 de domenii de internet alocate unor utilizatori din Regatul Unit au fost suspendate de registrul UE (EURid) după încheierea perioadei de tranziţie aferente Brexit-ului, la finalul anului 2020, relatează miercuri euractiv.com, citând un comunicat al organizației, relatează Agerpres.

La 1 ianuarie, EURid a notificat prin e-mail toți solicitanții registratorilor din Marea Britanie și registratorii lor că, începând cu acea dată numele lor de domeniu nu mai este conform cu cadrul de reglementare .eu și, prin urmare, este trecut la așa-numitul statut „SUSPENDAT” până la 31 martie 2021 .

Un nume de domeniu în starea „SUSPENDAT” nu mai poate accepta niciun serviciu (de găzduire, e-mail), dar poate fi restabilit dacă datele de înregistrare sunt actualizate pentru a îndeplini criteriile de eligibilitate.

Potrivit EURid, datele de înregistrare pot fi actualizate de utilizatori indicând o entitate legal stabilită într-unul dintre statele membre eligibile ale Uniunii sau actualizându-și reședința într-un stat membru al Uniunii sau dovedind cetățenia unui stat membru al Uniunii, indiferent de reședința lor.

EURid vzw (European Registry for Internet Domains) este organizația non-profit desemnată de Comisia Europeană ca registru de nume de domeniu care operează domeniul .eu de nivel superior și variantele sale în alte scripturi – .ею (.eu în chirilic) începând cu 1 iunie 2016, .εου (în greacă) Începând cu 14 noiembrie 2019.

Stabilit in Belgia, cu sediul central situat in Diegem, EURid este un consortiu format din doi operatori cccTLD europeni: DNS Belgium (.BE) si IITT-CNR (.IT). În octombrie 2006, EURid și-a deschis prima sucursală în Stockholm. De atunci, au fost deschise încă două sucursale în Italia și Cehia.