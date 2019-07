Povestea impresionantă din spatele Ursulei von der Leyen: Fiica șefului de cabinet al primului comisar german ar putea deveni prima femeie președinte din istoria Comisiei Europene

Corespondență din Bruxelles

Președintele Klaus Iohannis salută acordul convenit împreună cu șefii de stat sau de guvern reuniți la Bruxelles cu privire la repartizarea funcțiilor de conducere din instituțiile UE, transmite șeful statului într-o postare pe Twitter.

I welcome the agreement on the future leaders of the EU institutions. #EUCO

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 2, 2019