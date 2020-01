”Povestea vechilor prieteni și noilor începuturi”. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avut o întâlnire ”pozitivă” cu premierul britanic Boris Johnson

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avut miercuri o întâlnire pozitivă cu premierul britanic Boris Johnson, în cadrul căreia au discutat despre aspirația de a încheia un acord privind viitoarele relații post-Brexit, bazat pe cooperare, o istorie, interese și valori comune, a declarat Downing Street, potrivit The Guardian.

Înaltul oficial european a efectuat miercuri prima sa vizită la Londra din calitatea de președinte al Comisiei Europene, susținând înainte de întrevederea cu prim-ministrul britanic un discurs la London School of Economics în care a conturat viziunea sa privind un nou parteneriat între Bruxelles și Londra după ce Regatul Unit va fi părăsit Uniunea Europeană, după 47 de ani de apartenență.

Cele două părți au încercat să lase în urmă diviziunile din ultimii trei ani, Ursula von der Leyen descriind întâlnirea drept începutul unei noi ere a unor ”vechi prieteni și noi începuturi”.

”Aceasta este povestea vechilor prieteni și a noilor începuturi. Uniuena Europeană și Regatul Unit împărtășesc valori comune și multe interese. Schimbările climatice, drepturile omului și securitatea sunt doar câteva domenii în care cooperarea pe scena globală va fi de neprețuit”, a scris von der Leyen într-o postare pe Twitter.

This is the story of old friends and new beginnings.

In our meeting today, PM @BorisJohnson and I agreed:

🇪🇺& 🇬🇧 share common values and many interests. Climate change, human rights & security are just a few areas where cooperation on the global stage will be invaluable. pic.twitter.com/nqFYUPr6vV

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 8, 2020