Andy Burnham și-a expus argumentele în favoarea reluării dezbaterii privind Brexit-ul, care durează de un deceniu, în cadrul unui banchet somptuos organizat luni la Londra, susținând că Marea Britanie a pierdut mai mult decât a câștigat prin ieșirea din UE, informează Politico Europe.

În primul său discurs important privind politica externă, ținut la banchetul Lordului Primar al Londrei, Burnham a declarat că se va întâlni cu liderii UE după summitul de vineri privind resetarea relațiilor dintre Marea Britanie și UE — unde se așteaptă ca cele două părți să semneze un acord comercial în domeniul agroalimentar, să-și conecteze sistemele de comercializare a emisiilor și să stabilească un nou sistem de vize pentru tineri — pentru a elabora „opțiuni pentru relația noastră pe termen lung”.

Însă — semn al echilibrului delicat pe care trebuie să-l mențină pe plan intern în această chestiune — prim-ministrul a lăsat să se înțeleagă că va urma un calendar nou, mai lent, pentru a-și contura următorii pași privind relația Marii Britanii cu UE, după summitul de vineri, axat pe teme foarte specifice.

„După summit, vom iniția o discuție cu partenerii noștri din UE cu privire la opțiunile pentru relația noastră pe termen lung, recunoscând că atât Marea Britanie, cât și UE sunt foarte diferite față de cum erau înainte. Acest proces va dura ceva timp și vom prezenta aceste opțiuni, precum și evaluarea noastră asupra lor, pentru a sta la baza deciziilor din următorul parlament. În fiecare etapă, poporul britanic va avea ultimul cuvânt”, a spus el.

Burnham a promis anterior că va prezenta ceea ce consideră a fi diferitele opțiuni pentru relația viitoare a Marii Britanii cu blocul european „în jurul” perioadei summitului dintre Marea Britanie și UE.

Un oficial guvernamental, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi deschis, a declarat că discuția se va concentra probabil acum pe „următorii pași” imediați ai acestui proces, mai degrabă decât pe o listă de opțiuni pe care publicul să o ia în considerare.

Burnham se află într-o situație delicată în raport cu unii membri ai propriului său cabinet, care au opinii divergente cu privire la măsura în care Regatul Unit ar trebui să se realinieze la blocul european și dacă ar trebui depășite „liniile roșii” — inclusiv încercarea de a se reintegra în piața unică a blocului sau de a adera la o uniune vamală.

„Nu este vorba despre a relua argumentele din 2016”, a insistat marți prim-ministrul britanic, subliniind totodată că orice nou acord nu va încălca programul electoral al Partidului Laburist pentru 2024, trebuie să îmbunătățească acordul actual privind Brexit-ul și să aducă beneficii lucrătorilor care se confruntă cu costul ridicat al vieții.

Deplângând Brexit-ul ca fiind „exact ceea ce și-au dorit inamicii noștri”, prim-ministrul britanic a afirmat că ieșirea Regatului Unit din UE a fost „prima piesă de domino dintr-o mișcare globală către izolaționism și protecționism”.

„În deceniul care a urmat Brexit-ului, prestigiul nostru pe scena internațională s-a diminuat. Am tratat atât aliații, cât și instituțiile cu o atenție insuficientă, iar efectele s-au extins dincolo de granițele Europei”, a spus el.

Înaintea discursului de luni, fostul prim-ministru conservator Boris Johnson — care a semnat în 2020 acordul post-Brexit al Marii Britanii cu Bruxelles — l-a avertizat pe Burnham să nu-și „irosească mandatul de prim-ministru” redeschizând dezbaterea privind Brexitul.

„Se va înjunghia pe sine și pe partidul său cu această chestiune și trebuie să renunțe la ea, pentru că nu va câștiga — deoarece realitatea este că oamenii nu sunt proști”, a declarat Johnson într-un interviu acordat ziarului „The Telegraph”, publicat luni.

Burnham a recunoscut că „ar fi mai ușor să nu spună nimic despre UE”, dar a afirmat că acordul privind Brexitul pe care Marea Britanie l-a încheiat cu Uniunea Europeană s-a soldat cu „plecarea Marii Britanii, în cele din urmă, în condiții nefavorabile, cu resentimente”.

„Să fiu sincer, am pierdut mai mult decât am câștigat în ultimii 10 ani. Brexit-ul dur care ni s-a impus nu este suficient de bun pentru Marea Britanie”, a spus el.

Un sondaj realizat de Ipsos în luna octombrie a arătat că 56% dintre britanici ar vota în favoarea depunerii unei cereri de aderare la UE, iar 51% au declarat că ar susține organizarea unui referendum după următoarele alegeri generale.